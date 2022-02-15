Мухаметшин: «Будет укреплена власть главы района, чтобы спросить с него за работу»

Муниципальная реформа в России не только укрепит власть руководителей муниципальных образований, но и повысит их ответственность за качество жизни населения. Такое мнение озвучил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на сессии совета Альметьевского района.

«Я думаю, мы несколько сократим количество депутатов поселенческого уровня. У нас 956 муниципальных образований, 2 городских округа, 43 муниципальных района, 39 городских поселений, 872 сельских поселения. Исходя из реалий законопроекта, муниципальные образования второго уровня будут расформировываться, преобразовываться. Мы не ожидаем серьезных кадровых потрясений, найдем возможность использовать инициативных, небезразличных людей в Татарстане. Но на поселенческом уровне будет укреплена вертикаль власти главы района, его администрации, с тем, чтобы спросить и с него за эту работу», – сказал Мухаметшин.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он предусматривает переход на одноуровневую систему местной власти в стране. Исходя из реалий закона, в Татарстане планируется упразднить депутатов городских и сельских поселений, сохранив при этом поселковые исполкомы, которые будут наделены полномочиями главы района. Ожидается, что такой формат позволит сохранить институт поселковых органов власти, поскольку они непосредственно контактируют с населением на местах и решают самые насущные вопросы жителей.