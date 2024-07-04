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Мухаметшин: Бесплатная юрпомощь в Татарстане должна стать еще доступнее
Вопросы оказания бесплатной юридической помощи населению обсуждались сегодня на заседании президиума Государственного Совета. Как отметил глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин, эта услуга должна стать еще более системной и доступной для участников программы.
Перед заседанием его участники посетили «Квартал юстиции». Начальник Управления Министерства юстиции РФ по РТ Максим Скирда ознакомил их с работой этих учреждений в части оказания бесплатной юридической помощи.
По словам Мухаметшина, важно, чтобы как можно больше получателей услуги знали об институте бесплатной юридической помощи, который действует в республике.
«Все условия для этой работы, в том числе законодательные, созданы, работают профессиональные люди. Этой возможностью татарстанцы должны пользоваться, необходимо чаще рассказывать им о том, что у нас есть такой эффективный и бесплатный инструмент, который может снять многие юридические вопросы совершенно бесплатно», — подчеркнул он.
С октября 2012 года, когда был принят соответствующий закон, бесплатную правовую помощь получили более 400 тысяч жителей РТ. В число ее получателей входят малоимущие, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и их законные представители. С июля 2023 правом на получение такой помощи обладает еще одна категория — участники специальной военной операции. В прошлом году бесплатные консультации получили 286 бойцов СВО и членов их семей, с начала 2024-го — 309.
Теми, кто оказывает им бесплатную юридическую поддержку, являются органы исполнительной власти, подведомственные им учреждения, Государственное юридическое бюро, адвокаты, нотариусы, а с марта 2024 года и уполномоченный по правам человека в РТ. Сегодня в государственной системе участвуют 149 адвокатов.
По данным главы Минюста Татарстана Рустема Загидуллина, за два года специалисты ведомства провели порядка 1,5 тысячи консультаций.
Кроме того, только в 2023 году 1908 граждан приняли сотрудники Государственного юридического бюро. Записаться на получение услуги можно через МФЦ, портал «Госуслуги» или по номерам горячей линии. «Дополнительно с мая этого года начал функционировать центр правовой помощи в Сабинском районе. Подразделение Госюрбюро размещается совместно с представителями местной общественной приемной „Единой России“», — рассказал министр юстиции.
Кроме того, в республике функционирует Единый государственный портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи. Здесь размещена полезная информация, которая поможет населению в решении ряда трудных жизненных ситуаций. К примеру, как оформить пенсию, получить бесплатные лекарства, как добиться выплаты зарплаты. Сведения изложены пошагово, доступным языком. Также на портале открыта запись в Государственное юридическое бюро РТ.
Как отметил Председатель Госсовета РТ, важно, чтобы человек, нуждающийся в юридической помощи, получал от специалистов не просто прием и консультацию, но и полное сопровождение хода рассмотрения обращений. Как ответил на это министр юстиции Рустем Загидуллин, соответствующая работа уже ведется вплоть до принятия судебного решения.
Как сообщил председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин, в Татарстане приняты все меры, необходиые для успешного функционирования системы оказания бесплатной юридической помощи. Об этом в том числе говорит и то, что Госсовет не получил ни одной жалобы в отношении этой услуги.
«Тем не менее внимание к данному направлению ни в коем случае не должно ослабевать, поскольку в последующие годы потребность в бесплатной юрпомощи может увеличиться», — уверен Ягудин.
Резюмируя сказанное, Фарид Мухаметшин поручил повысить эффективность оказания юридической помощи в Татарстане. Необходимо найти новые возможности по работе с населением. Помочь в этом, к примеру, может изучение опыта коллег из других регионов.
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