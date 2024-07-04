Мухаметшин: Бесплатная юрпомощь в Татарстане должна стать еще доступнее

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Вопросы оказания бесплатной юридической помощи населению обсуждались сегодня на заседании президиума Государственного Совета. Как отметил глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин, эта услуга должна стать еще более системной и доступной для участников программы.

Перед заседанием его участники посетили «Квартал юстиции». Начальник Управления Министерства юстиции РФ по РТ Максим Скирда ознакомил их с работой этих учреждений в части оказания бесплатной юридической помощи.

По словам Мухаметшина, важно, чтобы как можно больше получателей услуги знали об институте бесплатной юридической помощи, который действует в республике.

«Все условия для этой работы, в том числе законодательные, созданы, работают профессиональные люди. Этой возможностью татарстанцы должны пользоваться, необходимо чаще рассказывать им о том, что у нас есть такой эффективный и бесплатный инструмент, который может снять многие юридические вопросы совершенно бесплатно», — подчеркнул он.

С октября 2012 года, когда был принят соответствующий закон, бесплатную правовую помощь получили более 400 тысяч жителей РТ. В число ее получателей входят малоимущие, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и их законные представители. С июля 2023 правом на получение такой помощи обладает еще одна категория — участники специальной военной операции. В прошлом году бесплатные консультации получили 286 бойцов СВО и членов их семей, с начала 2024-го — 309.



Теми, кто оказывает им бесплатную юридическую поддержку, являются органы исполнительной власти, подведомственные им учреждения, Государственное юридическое бюро, адвокаты, нотариусы, а с марта 2024 года и уполномоченный по правам человека в РТ. Сегодня в государственной системе участвуют 149 адвокатов.

По данным главы Минюста Татарстана Рустема Загидуллина, за два года специалисты ведомства провели порядка 1,5 тысячи консультаций.

Кроме того, только в 2023 году 1908 граждан приняли сотрудники Государственного юридического бюро. Записаться на получение услуги можно через МФЦ, портал «Госуслуги» или по номерам горячей линии. «Дополнительно с мая этого года начал функционировать центр правовой помощи в Сабинском районе. Подразделение Госюрбюро размещается совместно с представителями местной общественной приемной „Единой России“», — рассказал министр юстиции.

Кроме того, в республике функционирует Единый государственный портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи. Здесь размещена полезная информация, которая поможет населению в решении ряда трудных жизненных ситуаций. К примеру, как оформить пенсию, получить бесплатные лекарства, как добиться выплаты зарплаты. Сведения изложены пошагово, доступным языком. Также на портале открыта запись в Государственное юридическое бюро РТ.

Как отметил Председатель Госсовета РТ, важно, чтобы человек, нуждающийся в юридической помощи, получал от специалистов не просто прием и консультацию, но и полное сопровождение хода рассмотрения обращений. Как ответил на это министр юстиции Рустем Загидуллин, соответствующая работа уже ведется вплоть до принятия судебного решения.

Как сообщил председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин, в Татарстане приняты все меры, необходиые для успешного функционирования системы оказания бесплатной юридической помощи. Об этом в том числе говорит и то, что Госсовет не получил ни одной жалобы в отношении этой услуги.

«Тем не менее внимание к данному направлению ни в коем случае не должно ослабевать, поскольку в последующие годы потребность в бесплатной юрпомощи может увеличиться», — уверен Ягудин.

Резюмируя сказанное, Фарид Мухаметшин поручил повысить эффективность оказания юридической помощи в Татарстане. Необходимо найти новые возможности по работе с населением. Помочь в этом, к примеру, может изучение опыта коллег из других регионов.