Мухаметшин: «Балкыш» — самый крупный в Татарстане творческий проект по поддержке пожилых

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин оценил значение Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние») для пожилых татарстанцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Сегодня в Госсовете РТ состоялось заседание оргкомитета восьмого по счету фестиваля «Балкыш». Его зональный этап пройдет с марта по апрель следующего, 2024 года, а заключительный — состоится в мае и окажется приурочен к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Фестиваль „Балкыш“ („Сияние“) на сегодняшний день — самый крупный в Татарстане творческий проект по поддержке пожилых людей. За эти годы фестиваль нашел свое место в культурной жизни нашей республики», — подчеркнул Фарид Мухаметшин, открывая заседание.

По мнению политика, подобные фестивали способствуют развитию творческих способностей и организации досуга граждан старшего возраста.

Фестиваль «Балкыш» проводится при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, руководителей муниципальных органов власти, профильных министерств и ведомств. При этом с каждым годом расширяется география фестивального движения, растет и число участников. Если в первом фестивале 2012 года приняли участие около 3,5 тыс. ветеранов, то седьмой собрал на своих площадках уже более 20 тыс. исполнителей. В зональных смотрах приняли участие 3.3 тыс. человек. Жюри прослушало и просмотрело в общей сложности более 530 номеров, из которых 312 стали лауреатами. Прошли четыре гала-концерта лауреатов фестиваля.

В прошлом году наиболее активное участие в фестивале приняли Аксубаевский, Алексеевский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Высокогорский, Елабужский, Кукморский, Мамадышский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Спасский, Тукаевский и Чистопольский районы, а также города Казань и Набережные Челны.

Впрочем, по словам председателя региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Татарстана Хабира Иштирякова, в республике нет ни одного муниципального района, который бы не принимал участие в фестивальном движении.

В этом году фестиваль «Балкыш», как и всегда, будет состоять из трех этапов. Первый, отборочный тур, пройдет в муниципалитетах, второй, зональный, где определятся лауреаты, состоится в марте-апреле этого года в семи зональных центрах (города Казань, Кукмор, Альметьевск, Буинск, Арск и Набережные Челны, поселок Алексеевское). Планируется, что гала-концертов будет два. Первый пройдет в мае и окажется приурочен ко Дню Победы, второй — в октябре (он по традиции будет приурочен к Декаде пожилых людей и пройдет в рамках подготовки к 80-летию Победы).

В заседании оргкомитета приняли участие председатель Комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова, председатель Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, представители профильных министерств и ведомств.

Ранее на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Президент РФ Владимир Путин заявил: «Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов».

«Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», — отметил он тогда.

По инициативе Президента России в стране реализуется федеральный проект «Старшее поколение» (в рамках национального проекта «Демография»).