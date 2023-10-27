news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 27 октября 2023 12:09

Мухаметшин: «Балкыш» — самый крупный в Татарстане творческий проект по поддержке пожилых

Скопировать ссылку

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин оценил значение Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние») для пожилых татарстанцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Сегодня в Госсовете РТ состоялось заседание оргкомитета восьмого по счету фестиваля «Балкыш». Его зональный этап пройдет с марта по апрель следующего, 2024 года, а заключительный — состоится в мае и окажется приурочен к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Фестиваль „Балкыш“ („Сияние“) на сегодняшний день — самый крупный в Татарстане творческий проект по поддержке пожилых людей. За эти годы фестиваль нашел свое место в культурной жизни нашей республики», — подчеркнул Фарид Мухаметшин, открывая заседание.

По мнению политика, подобные фестивали способствуют развитию творческих способностей и организации досуга граждан старшего возраста.

Фестиваль «Балкыш» проводится при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, руководителей муниципальных органов власти, профильных министерств и ведомств. При этом с каждым годом расширяется география фестивального движения, растет и число участников. Если в первом фестивале 2012 года приняли участие около 3,5 тыс. ветеранов, то седьмой собрал на своих площадках уже более 20 тыс. исполнителей. В зональных смотрах приняли участие 3.3 тыс. человек. Жюри прослушало и просмотрело в общей сложности более 530 номеров, из которых 312 стали лауреатами. Прошли четыре гала-концерта лауреатов фестиваля.

В прошлом году наиболее активное участие в фестивале приняли Аксубаевский, Алексеевский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Высокогорский, Елабужский, Кукморский, Мамадышский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Спасский, Тукаевский и Чистопольский районы, а также города Казань и Набережные Челны.

Впрочем, по словам председателя региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Татарстана Хабира Иштирякова, в республике нет ни одного муниципального района, который бы не принимал участие в фестивальном движении.

В этом году фестиваль «Балкыш», как и всегда, будет состоять из трех этапов. Первый, отборочный тур, пройдет в муниципалитетах, второй, зональный, где определятся лауреаты, состоится в марте-апреле этого года в семи зональных центрах (города Казань, Кукмор, Альметьевск, Буинск, Арск и Набережные Челны, поселок Алексеевское). Планируется, что гала-концертов будет два. Первый пройдет в мае и окажется приурочен ко Дню Победы, второй — в октябре (он по традиции будет приурочен к Декаде пожилых людей и пройдет в рамках подготовки к 80-летию Победы).

В заседании оргкомитета приняли участие председатель Комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова, председатель Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, представители профильных министерств и ведомств.

Ранее на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Президент РФ Владимир Путин заявил: «Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов».

«Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», — отметил он тогда.

По инициативе Президента России в стране реализуется федеральный проект «Старшее поколение» (в рамках национального проекта «Демография»).

#Фарид Мухаметшин #балкыш
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100