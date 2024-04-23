Мухаметшин: Авторетроклуб-21 объединяет уже около 150 человек

Татарстанский Автроретроклуб «ГАЗ-21» объединяет уже около 150 человек. Его главная цель – объединить людей, которые занимаются пропагандой отечественного автомобилестроения, заявил на общем собрании членов клуба в Торгово-промышленной палате РТ Председатель Госсовета республики, президент организации Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

«Татарстанские поклонники знаменитой "Волги ГАЗ-21" 18 лет назад решили создать свой клуб. А сегодня в нем уже состоят около 150 членов, включая коллекционеров автомотостарины со всей республики. Деятельность клуба свидетельствует о том, что движение любителей исторической техники в Татарстане состоялось и развивается успешно», – уверен он.

Участники собрания заслушали итоги работы организации в 2023 году. По словам председателя правления «Авторетроклуба-21» Айдара Ибатуллина, любители ретроавтомобилей есть во всех районах Татарстана. Каждый год число участников организации увеличивается, вливается в их ряды и молодежь.

В частности, он напомнил об акциях, в которых в прошлом году приняли участие члены клуба: «Парад у дома ветерана» и парад автомобилей в День Победы, автопробег по историческим местам Атнинского и Высокогорского районов, выставка в честь старта ралли «Шелковый путь», XVI Международный фестиваль исторической техники на Свияжских холмах.

На заседании также был принят план работы на 2024 год. В этом году ретроавтомобили вновь проедут по городу в День Победы, а накануне присоединятся к «Параду у дома ветерана». Члены клуба примут участие в фестивале в Новочебоксарске, Уральском фестивале ретромотоциклов в Екатеринбурге, автопробеге в Тольятти, VIII Фестивале «Торъяльский Фордзон» в Марий Эл, фестивале ретротехники «Ретроспектива-2024» в Ульяновске и ряде других.

Одним из важных событий этого года станет ХVII Международный фестиваль исторической техники на Свияжских холмах. Его проведение запланировано на 16-18 августа.

Кроме того, участие во встрече принял начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан Рустем Гарипов. Он рассказал собравшимся об изменениях, внесенных в правила техосмотра старых автомобилей, правилах сопровождения автоколонн во время автопробегов экипажами ГИБДД и ответил на вопросы рабочего характера.