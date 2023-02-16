Мухаметшин: Ассамблея народов РТ будет работать с удвоенной энергией для сохранения мира

Ассамблея народов Татарстана будет работать с удвоенной энергией, чтобы жители чувствовали себя уверенно, и в республики были мир и спокойствие. Об этом заявил на заседании в Казани глава парламента, председатель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин.

«Главный капитал – это люди. Работать с людьми тяжело, все мы разные, но актив ассамблеи – подготовленный и небезразличный. С вашей помощью вместе мы можем ответить на все вопросы населения», – сказал Мухаметшин.

В этом году продолжится практика выездных заседаний президиума Совета Ассамблеи, добавил он. «Подобные выезды позволяют лучше узнать, чем живут наши коллеги в районах республики, при необходимости помочь им, научиться чему-то самим», – уточнил Председатель Госсовета.

Он также отметил, что ассамблеей сделано немало. Однако, по словам Мухаметшина, проблем и задач в национально-религиозной и духовно-культурной сферах, требующих адекватного реагирования, более чем достаточно. «Поэтому совместная последовательная и системная работа в этом направлении должна быть, безусловно, продолжена. Залог нашего успеха – в единстве и слаженном взаимодействии всех ветвей и уровней власти при активной поддержке гражданского общества, то есть нас с вами», – подчеркнул он.

Говоря о политической обстановке в мире, глава парламент заметил, что Татарстан, как и в целом вся Россия, продолжает оказывать помощь жителям новых субъектов РФ, вынужденным переселенцам, мобилизованным и членам их семей.

Акцию по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса в марте – апреле прошлого года организовали национально-культурные автономии. С октября по ноябрь представители ассамблеи несколько раз посещали полигон для мобилизованных в Казани, привозили теплые вещи, печи, казаны для приготовления пищи в полевых условиях, угощали национальными блюдами, рассказал он.

«Новым испытанием стало землетрясение в Турции и Сирии. Стерты с лица земли тысячи зданий, сотни тысяч людей не могут вернуться в свои дома, десятки тысяч погибли. Разрушены не только жилые дома, но и церкви, мечети, объекты исторического и культурного наследия», – продолжил Мухаметшин.

Представители Ассамблеи народов Татарстана не остались в стороне. С первых дней они оказывают посильную помощь, например, собраны теплые вещи и средства первой необходимости для пострадавших, сообщил Председатель Госсовета. Он также предложил почтить память погибших при землетрясении минутой молчания.