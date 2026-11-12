Мухамедьяров назвал РТ примером мирного сосуществования 175 национальностей

Татарстан остается примером мирного сосуществования разных культур и религий – в республике живут свыше 4 млн человек, представляющих 175 национальностей, а сохранение духовно-нравственных ценностей строится на равной поддержке всех традиционных конфессий. Об этом первый заместитель Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ Ильдар Мухамедьяров заявил на ежегодной встрече проекта «Национальная духовная трапеза» в Москве.

Главной темой мероприятия стало «Единство духовных ценностей как фундамент будущего России». Встреча состоялась в отеле «Хаятт Ридженси», в ней участвовали представители различных конфессий, органов государственной власти, образования, бизнеса, культуры и СМИ. Организатором выступил Фонд содействия возрождению духовности и духовной культуры «Национальная Духовная Трапеза» при поддержке христианских конфессий России и взаимодействии с Администрацией Президента РФ.

Президент фонда Андрей Гайдамака в приветственном слове назвал фундаментом страны веру, семью, милосердие и уважение к ближнему. «Эти ценности не принадлежат одной конфессии или одному народу – они общие», – подчеркнул он.

По словам организаторов, единство народов невозможно без нравственных ориентиров, которые скрепляют российское общество. Во время торжественной части обсуждалась важность миротворчества и объединения представителей традиционных конфессий, общества и государства вокруг созидательной повестки и применения духовных ценностей в разных сферах жизни общества.

«Сегодня перед нашим обществом стоит общая и крайне важная задача – объединить традиционные религии вокруг главной ценности: единства нашего многонационального и многоконфессионального народа. Ярким примером такого согласия служит Татарстан, который исторически является перекрестком различных культур, национальностей и религий. Республика демонстрирует высокий уровень межэтнического согласия: здесь в мире и добрососедстве проживают свыше 4 миллионов человек, представляющих 175 национальностей. Татарстан на деле показывает, как мирно сосуществуют и взаимно обогащают друг друга русская и татарская, православная и исламская культуры», – сказал Мухамедьяров.

Он подчеркнул, что в Татарстане сохранение духовно-нравственных ценностей строится на принципе равной поддержки всех традиционных конфессий. «Казань по праву стала признанным центром межцивилизационного диалога: здесь регулярно проходят крупные международные форумы, реализуются значимые культурные проекты по линии исламского мира и ЮНЕСКО», – отметил он.

Примером он назвал одновременное восстановление древнего Болгара и острова-града Свияжск: республика в равной степени вложилась в возрождение исламской и православной святынь и других исторических объектов.

К гостям и участникам с приветственными словами обратились начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов. От имени председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония участников поприветствовал протоиерей Игорь Выжанов. Среди выступающих были заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, начальник Управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов, духовные лидеры и другие гости.

В приветственном слове от имени первого заместителя министра просвещения РФ Александра Бугаева, зачитанном участникам, отмечено, что нравственные ориентиры веками служили основой российского общества и укрепляли единство многонациональной страны. Особую роль в сохранении ценностей играет система образования и воспитания, поскольку образование и воспитание невозможны без прочного нравственного фундамента.

В Татарстане в городах и районах открыты Дома дружбы народов, где члены общин могут изучать родные языки и отмечать национальные праздники. В республике работают свыше 120 школ с этнокультурным компонентом, в которых дети учат чувашский, удмуртский, марийский и мордовские языки, а также Многонациональная воскресная школа.

В рамках торжественной части организаторы вручили представителям государственных структур, общественных движений, правозащитных организаций, деятелям культуры и журналистам, освещающим религиозную тематику, памятные знаки и благодарственные письма за вклад в укрепление межконфессионального диалога.

Во второй половине дня тематические секции прошли по пяти направлениям: «Созидание как служение», «Образование», «Социальное служение», «Средства массовой информации» и «Религия и право». На них разбирали реальные примеры из жизни, обсуждали ответственные решения в профессии и предпринимательстве, ценностное воспитание молодежи, социальные инициативы и межконфессиональные проекты милосердия, а также взаимодействие СМИ, вузов и религиозных организаций, медиаграмотность и ответственность медиаплатформ.

Материал подготовлен при участии Сюмбель Таишевой

Фото предоставлены Сюмбель Таишевой