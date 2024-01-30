Мутный приговор: что важно знать о решении CAS по допинговому делу Валиевой

В ближайшие два года Камиле Валиевой будет запрещено не только соревноваться, но даже работать с тренерами и выходить на тренировку, ни на государственных, ни на частных катках

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Суд вынес приговор

Эпопея с допинговым делом Валиевой получила развязку. Чуда не произошло, одна из самых талантливых фигуристок мира получила самый жесткий приговору из всех существовавших вариантов. CAS принял решение наложить на российскую спортсменку четырехлетнюю дисквалификацию с обнулением всех ее результатов, титулов и призовых, начиная с 25 декабря 2021 года. Именно в этот день была взята злосчастная допинг-проба с наличием запрещенного триметазидина. Теперь этот день стал точкой отсчета срока отстранения Валиевой.

Вот несколько главных пунктов арбитражного решения CAS:

– Валиева не оспаривала свою ответственность, признав нарушение антидопинговых правил.

– Комиссия CAS пришла к выводу, что сторона Валиевой не смогла доказать неумышленность попадания триметазидина в организм спортсменки.

– Суд не нашел причин относиться к Валиевой как к несовершеннолетней спортсменке для снисхождения в вопросе наказания из-за отсутствия доказательств неумышленности попадания запрещенного вещества в организм фигуристки.

– Результаты командного турнира Олимпийских игр не были предметом спора в CAS, поэтому решение по ним должны принять соответствующие спортивные организации.

– Мотивировочная часть решения будет опубликована позже, так как определенная часть информации, может быть засекречена по просьбе одной из сторон процесса для сохранения конфиденциальности.

Решение CAS в тот же вечер единогласно поддержали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Именно эта организация выпрашивала у суда столь суровое наказание российской несовершеннолетней фигуристки. Кроме них, постановление суда с радостью восприняли в Международном союзе конькобежцев (ISU), в антидопинговом агентстве США (USADA) и Федерации фигурного катания Канады. В России такое решение CAS вызвало бурю возмущения.

У Валиевой теперь остались только победы на двух этапах Гран-при ISU, в Финале Кубка России и Кубке Первого канала, а также серебряная медаль чемпионата страны Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Аннулирование карьеры Валиевой

Суд таким жестким решением практически обнулил всю взрослую карьеру Камилы Валиевой. В частности, под аннулирование результатов подпадают победы фигуристки в команднике Олимпиады-2022, чемпионате Европы и России. Также отменены три первых места на этапах Гран-при России (2022 и 2023), «золото» прыжкового турнира (2023), «серебро» Финала Кубка России (2023) и «бронза» чемпионата страны (2024).

У Валиевой теперь остались только победы на двух этапах Гран-при ISU, в Финале Кубка России и Кубке Первого канала, а также серебряная медаль чемпионата страны. Все они были добыты на отрезке с декабря 2020 по декабрь 2021 годов до злосчастного турнира в Санкт-Петербурге, где была сдана положительная допинг-проба.

По сути, Валиева только начинала свой путь во взрослых соревнованиях, поэтому основная кипа достижений фигуристки останется за юниорский период. Так что она продолжит считаться чемпионкой мира и победительницей Финала Гран-при ISU, но только среди юниоров.

Публично фигуристку уже поддержали множество российских спортсменов, функционеров и политических деятелей.

«Сейчас мы имеем дело с самыми настоящими беспредельщиками. Занимаются беспределом во всех отношениях в мире, удивляться не стоит. Для нас Валиева остается олимпийской чемпионкой. Мы не переживаем, Камила умница, прекрасная спортсменка», – поддержал свою бывшую подопечную президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Сама Валиева отметилась публикацией в социальных сетях. Она выложила сторис с отрывком своего выступления с песней со следующими словами: «Заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили, где бы мы были и любовь».

В Пекине в феврале 2022-го на командном турнире победу одержала сборная России. Теперь спортсмены могут лишиться статуса олимпийских чемпионов Фото: fsrussia.ru

Что будет с результатами командника Олимпиады-2022?

Решение арбитражного суда пока никак не коснулось результатов командного турнира на Олимпийских играх-2022. Однако оно будет иметь решающее значение относительно будущего распределения мест на пьедестале почета. Напомним, из-за начавшегося расследования в отношении Валиевой, организаторы ОИ в Пекине отложили церемонию награждения победителей командника на неопределенный срок.

Тогда, в феврале 2022-го, на командном турнире победу одержала сборная России. Кроме Валиевой, за российскую команду выступили одиночник Марк Кондратюк, представители парного катания Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Все они могут лишиться статуса олимпийского чемпиона в команднике.

В случае аннулирования результатов сборной России, победителями командного турнира станут фигуристы США. Именно американцы заняли второе место на том соревновании, из-за чего больше других кричали о несправедливости, оказывая чрезмерное давление на расследование дела Валиевой. «Серебро» и «бронза» уйдут Канаде и Японии.

Заседание совета ISU, на котором примут решение о возможном перераспределении командных медалей Олимпиады-2022, состоится 7 февраля. Сегодня же в Международном союзе конькобежцев готовятся выступить со специальным заявлением о последствиях по делу Валиевой.

В нынешней геополитической ситуации шансов на то, чтобы у России остались медали, практически нет. Сохранение первого места россиян будет означать дальнейшее затягивание церемонии награждения победителей командного турнира Олимпиады в Пекине. Вряд ли чиновники Международного олимпийского комитета (МОК) рискнут допустить российских фигуристов на подобное мероприятие на фоне санкций. А затягивать более с награждением там точно не захотят.

Существует версия, по которой фигуристку «слили» в суде ради продолжения тренерской карьеры Этери Тутберидзе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие вопросы остаются без ответов?

Кроме судьбы медалей командного турнира ОИ-2022 остаются еще несколько важных вопросов. На некоторые из них вскоре будут получены подробные ответы, а какие-то могут затянуться так долго, что уйдут в разряд риторических.

Например, накажут ли тренеров Валиевой и врачей сборной России за применение допинга их подопечной?

Какие аргументы в защиту спортсменки были применены юристами российской стороны? Здесь есть огромный риск, что именно эту часть дела засекретят. Тогда сомнения общественности относительно реальной защиты Валиевой многократно увеличатся.

Существует версия, по которой фигуристку «слили» в суде ради продолжения тренерской карьеры Этери Тутберидзе. Ведь в мировой практике достаточно прецедентов, когда находили легкое объяснение появлению незначительной доли запрещенного препарата в допинг-пробе спортсмена. А у российской стороны такого довода не нашлось?

Не менее интересен ответ на решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) допустить Валиеву на Олимпийские игры-2022. Почему фигуристку, у которой имелась подвисшая допинг-проба с конца декабря, включили в состав сборной на Игры в феврале? К тому же, дали выступить в обоих соревновательных днях командного турнира, где по регламенту могли сделать замену после короткой программы.

Множество вопросов остается и по ситуации с задержкой проверки той самой допинг-пробы Валиевой. Из-за чего шведская лаборатория откровенно затянула процедуру исследования анализов именно Камилы? Хотя по пробам других спортсменов шведы старались работать оперативнее.

Но самой важной будет реакция самой Камилы на дисквалификацию. Срок ее отстранения истекает в декабре 2025 года. В ближайшие два года фигуристке будет запрещено не только соревноваться, но даже работать с тренерами и выходить на тренировку как на государственных, так и на частных катках. Также в этот период она не сможет выступать в ледовых шоу, которые проводятся на деньги от господдержки.

Сможет ли (и захочет ли?) Валиева на фоне таких жестких ограничений вернуться в фигурное катание после отбытия дисквалификации? Очень хочется, чтобы «да». Но, увы, верится в это с большим трудом.