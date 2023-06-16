Мутко раскрыл секрет развития Казани

Казань развивается благодаря проведению крупных спортивных мероприятий самого высокого уровня, заявил экс-министр спорта РФ Виталий Мутко. Он подчеркнул большой опыт Татарстана в этом направлении, вспомнив также про победу футбольного клуба «Рубин» над «Барселоной» в матче Лиги чемпионов в 2009 году.

«Казань развивается, в том числе за счет мощных спортивных событий. Нужно отдать должное Минтимеру Шаймиеву, Рустаму Минниханову. Минтимер Шарипович на игре «Рубина» с «Барселоной», когда казанцы забили гол, положил руку и говорит: «Видишь, вот что нужно делать». Все полезли искать, что такое и где вообще Казань. Там все сделано руками – когда мы приехали, там вообще ничего не было», – приводит слова экс-министра в кулуарах Петербургского международного экономического форума РИА Новости.

Среди самых крупных спортивных событий, прошедших в Казани, Мутко назвал летнюю Универсиаду 2013 года и чемпионат мира по футболу 2018 года.

Напомним, сегодня идет третий день ПМЭФ, который продлится до 17 июня. Участие в форуме примет Президент Владимир Путин – его выступление запланировано на сегодня.