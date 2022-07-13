«Мутко против»: Артем Ребров сменит Каттани на посту спортивного директора «Спартака»

Бывший вратарь Артем Ребров будет назначен исполняющим обязанности спортивного директора московского «Спартака», сообщает телеграмм-канал «Мутко против».

По информации источника, Ребров будет занимать пост до зимы.

Сегодня красно-белые объявили об увольнении Луки Каттани с поста спортдиректора «Спартака».

Артем Ребров 10 лет играл за московский «Спартак».

Напомним, что «Спартак» по итогам прошлого сезона занял лишь десятое место в чемпионате РПЛ, но стал победителем Кубка России.