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Спорт
13 июля 2022  11:47
Артур Халилуллов

«Мутко против»: Артем Ребров сменит Каттани на посту спортивного директора «Спартака»

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Бывший вратарь Артем Ребров будет назначен исполняющим обязанности спортивного директора московского «Спартака», сообщает телеграмм-канал «Мутко против».

По информации источника, Ребров будет занимать пост до зимы.

Сегодня красно-белые объявили об увольнении Луки Каттани с поста спортдиректора «Спартака».

Артем Ребров 10 лет играл за московский «Спартак».

Напомним, что «Спартак» по итогам прошлого сезона занял лишь десятое место в чемпионате РПЛ, но стал победителем Кубка России.

#спартак #футбол #РПЛ
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