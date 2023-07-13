Мутко о создании в России спортивных центров: «Всем говорю, едьте и берите опыт Казани»

Фото: «Татар-информ»

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о влиянии Универсиады на развитие Казани, как спортивной столицы страны.

«Многое с Универсиады мне запомнилось. Прилет в аэропорт, чак-чак, теплая встреча (смеется). Порой, я прилетал в Казань по несколько раз за неделю. Я уже здесь был как свой. Много приятных воспоминаний.

Мы много говорим о создании кампусов мирового уровня, о создании международных центров. Вот создано, я всем говорю: «Едьте и берите опыт Казани». Тут не разрушено даже юридическое лицо, которое управляет деревней Универсиады.

Да и в целом, уровень организационной возможности в Татарстане такой, что уже завтра здесь можно провести любые события любого мирового уровня. И важно, что как раз благодаря Универсиаде, республика впитала в себя этот драгоценный опыт организатора и открыла себя, как столица спорта не только для страны, но и для всего мира», – цитирует Мутко «ТИ-Спорт».

Напомним, на минувшей неделе столица Татарстана отметила 10-летие старта Универсиады – 2013.

Ранее стало известно, что на матче за Суперкубок России в Казани ожидается аншлаг.