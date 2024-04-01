«Муть» Камаловского и недетский «Экият»: что показали жюри «Золотой маски» в Татарстане

Жюри ХХХ фестиваля «Золотая маска» провели рабочий уикенд в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На премию номинируется 56 постановок

Работа в Татарстане членов жюри Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» началась с пресс-конференции в день старта заявочной кампании — 29 марта 2024 года.

Журналистам сообщили, что всего номинируется 56 постановок прошлого театрального сезона из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Омска, Петрозаводска, Пскова, Новокузнецка, Нягани, Красноярска, Йошкар-Олы, Владикавказа, Краснодара, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Буинска и Учмы.

Как сообщается на сайте «Золотой маски», номинанты премии «Золотая маска – 2024» определены двумя экспертными советами: драматический театр и театр кукол, в который вошел казанец Нияз Игламов, и музыкальный театр.

Экспертами также сформирован лонг-лист премии «Золотая маска» – список наиболее заметных спектаклей сезона. В лонг-лист отобрано 94 спектакля драматического театра и театра кукол и 21 спектакль музыкального театра. Эксперты отобрали их из числа 1116 заявленных постановок городов России, премьеры которых состоялись с 1 августа 2022-го по 31 июля 2023 года. Вместе с окончанием работы экспертных советов сезона 2022/2023 завершается и продолжавшаяся 20 лет работа команды АНО «Фестиваль «Золотая маска» в качестве дирекции, проводившей конкурсную программу в Москве.

Прием заявок на сайте «Золотой маски» продлится до конца июля 2024 года. К участию рассматриваются работы, представленные публично с 1 августа 2023-го по 31 июля 2024 года.

Выездные просмотры спектаклей-номинантов членами жюри — это нововведение Национальной театральной премии и фестиваля Фото: t.me/zolotayamaska

Андрей Мерзликин: «Последние 20 лет я думал только о себе»

«Я здесь самое слабое звено», — признался журналистам заслуженный артист России Андрей Мерзликин, поглядывая на соседей по президиуму — Григория Заславского, Марину Райкину и театроведа Ольгу Галахову. И добавил: «Но, поверьте, я быстро набираю вес».

Роль для актера новая — ему предстоит оценивать работу коллег по актерскому цеху. «Я получаю удовольствие, потому что я всю жизнь работал по ту сторону зрительного зала», — поделился Андрей Мерзликин и отметил, что получает большое удовольствие от роли зрителя уже отобранных экспертами спектаклей.

«Сейчас я смотрю спектакли и начинаю обращать внимание на то, чего раньше не замечал. Это работа художника со светом, костюмами, как это важно, как это работает в комплексе. Последние 20 лет я думал только о себе на сцене, а тут неожиданно могу увидеть коллективный вид творчества. И я еще больше зауважал режиссеров. Какой же тяжелый труд!» — сказал он.

Жюри выезжает на места впервые

Выездные просмотры спектаклей-номинантов членами жюри — это нововведение Национальной театральной премии и фестиваля. Новая редакция положения была утверждена 3 декабря 2023 года Союзом театральных деятелей России. Президентом премии стал Владимир Машков, вице-президентом — Кирилл Крок. Члены жюри сошлись во мнении, что смотреть спектакли на их родной локации — это правильное решение.

«То, что переформатировали работу “Золотой маски” и в этом году жюри выезжает на места, дало очень хороший результат. Во-первых, дома и стены помогают. А во-вторых, я как практикующий журналист смотрю спектакли в 82 московских театрах. И я всегда хотела приехать в Татарстан, меня очень интересует татарский театр, татарская режиссура, потому что выходцы отсюда очень интересно себя проявляют в Москве», — отметила Марина Райкина.

Ее поддержал и Андрей Мерзликин: «Здесь же еще и зритель свой сидит. Вот приедет театр в Москву, а там московский зритель! Ему же еще и зрителя победить надо! А мы, актеры, уверены: если зритель молчит, это плохо. А он молчит, возможно, потому, что в зале жюри сидит. Комфортно играть дома».

Театровед Ольга Галахова пояснила, что режиссеры решают пространство спектакля в своей локации, на определенном типе сцены, а при переезде декораций в другое здание неизбежно возникают потери.

«На любом фестивале это экстрим, когда устанавливается декорация в новых параметрах, актерам надо привыкнуть, это всегда стрессовая ситуация. Поэтому есть свой плюс, что мы смотрим на родных сценах спектакли», — резюмировала она.

В «Мутный» Камаловский, недетский «Экият», «военный» Кариевский и «философский» буинский

29 марта четверка московского жюри посмотрела постановку Казанского театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева.

«Приключения Рустема» / Казанский театр юного зрителя им. Кариева Фото: karievteatr.ru

Спектакль «Приключения Рустема» режиссера Тимура Кулова числится в номинациях «Драма / спектакль малой формы», «Драма / женская роль» (Альбина Гайзуллина), «Драма / мужская роль» (Булат Гатауллин) и «Драма / работа художника по свету» (Дмитрий Солопов).

Актеры-номинанты хорошо известны публике, а Дмитрий Солопов работает штатным световиком в Кариевском не так давно. Его карьера началась чуть более десяти лет назад с постановки в Театре на Булаке. Инсценировка повести Аделя Кутуя открывала казанский фестиваль «Ремесло». Это история мальчика, ставшего невидимкой и сбежавшего на фронт.

В этот же день гостей принимала труппа Татарского государственного театра кукол «Экият». Жюри представили философское сценическое высказывание по роману Евгения Водолазкина «Авиатор».

Как отметила заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, театр «Экият» этой постановкой опровергает миф о том, что театр кукол сугубо для детей, и в какой-то момент зритель совершенно забывает о том, что на сцене – куклы.

«Авиатор» / Татарский государственный театр кукол «Экият» Фото: puppet-show.ru

«Авиатор» выдвинут на «Золотую маску» в четырех номинациях: «Лучший кукольный спектакль», «Лучшая работа режиссера» (Ильгиз Зайниев), «Лучшая работа художника» (Сергей Рябинин) и «Лучшая работа актера» (Дилюс Хузяхметов).

В субботу член жюри «Золотой маски» Александр Пудин заглянул к студентам Казанского театрального училища. Как пишет телеграм-канал премии, прошла теплая и содержательная встреча студентов с драматургом, заслуженным деятелем искусств РФ, народным писателем Мордовии на тему «Национальный театр: Язык. История. Костюм. Характер». Москвичи также побывали на экскурсии в Национальной библиотеке Татарстана, где открыта выставка «Мир за сценой. Из прошлого в будущее» в честь 60-летия художественного направления в КТУ.

Вечером члены жюри собрались в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала.

Спектакль «Муть. Мухаджиры» номинирован в девяти номинациях «Маски». На звание лучшего режиссера претендует Фарид Бикчантаев, в актерских номинациях Лейсан Гатауллина (номинация в «Тантана») и Фаннур Мухаметзянов, роли второго плана — Люция Хамитова и Ильдус Габдрахманов. Номинированы также сценограф театра Сергей Скоморохов и световик Тарас Михалевский.

«Муть. Мухаджиры» / Татарский государственный академический театр им. Камала Фото: © «Татар-информ»

На предположение одного из казанских журналистов о том, что спектакль – про революционный Татарстан и европейское мышление может не считать многие смыслы, члены жюри ответили, что подлинное поймет любой зритель из любой точки планеты.

Воскресная программа гостей включала экскурсию по Музею-заповеднику «Казанский Кремль» и поездку на микроавтобусе в Буинск.

Четвертый спектакль-номинант — «Дервиш». В основу моноспектакля легла биография татарского богослова Нургали Хасанова, жившего на рубеже XIX-XX веков и работавшего имамом в Буинске. Авторитетный татарский мусульманский богослов Среднего Поволжья, шейх, ахун более 30 лет руководил Буинским медресе, оставил заметный след в истории татарского народа. Режиссер-постановщик — Тимур Кулов. Постановка претендует на признание как спектакль малой формы, а Раиль Садриев – на лучшую мужскую роль.

«Дервиш» / Буинский государственный драматический театр Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще один татарстанский номинант — Театральная площадка MOÑ заявлена на конкурс «Эксперимент».

«Золотая маска» не будет прежней?

Вокруг театральной премии «Золотая маска» с самого начала ее учреждения в 1993 году ведется немало споров. За ее тридцатилетнюю историю к ней предъявлялись претензии об ангажированности, клановости, необъективности. Реформа премии в конце 2023 года, смена руководства и регламента работы экспертов всколыхнула театральный мир: кто-то связывает с этим большие надежды, кто-то смотрит на перемены скептически.

«Полнота власти предполагает и полноту ответственности. Фестивали, которые делаются группой единомышленников, имеют более впечатляющие результаты, чем те, что преследуют весьма абстрактную идею объективности», — сказала Ольга Галахова казанским СМИ.

Она добавила: «К сожалению, чаще проводятся корыстные, клановые интересы. А когда делается группой единомышленников фестиваль, появляется азарт сделать афишу интересной, чтобы не было ни одного случайного названия, чтобы наша афиша продвигала театральное искусство, чтобы мы могли учиться у каких-то театров или представить вот этот котел мнений, усилий, суждений, идей, — вот что такое фестиваль».

«Угол интересов “Золотой маски” должен расшириться, в том числе и за счет спектаклей, которые имеют кассовый успех. Иначе получается, что фестиваль рассчитан только на узкий круг профессионалов, зрители игнорируются. Это несправедливо и выводит фестиваль в какую-то элитарность, сектантство. А ведь на самом деле в России понятие “театр” больше, чем просто театр, а поэт больше, чем поэт. И я надеюсь, что новый формат будет учитывать все проявления театра. И самый главный фактор — это фактор времени, который изменяет театр», — подчеркнула Марина Райкина.

Как сообщил казанским журналистам Григорий Заславский, правила проведения фестиваля пока еще не определены, но известно, что меняются подходы к формированию экспертных советов.

«Если раньше экспертные советы были в основном из критиков театральных, музыкальных, балетных, то в экспертных советах следующего года будут не только критики, но и те, кто делает театр. Потому что оценивать то, что делается, должны также режиссеры и актеры, а если это музыкальный театр, то и концертмейстеры как полноправные создатели музыкального спектакля. Если мы оцениваем художников по свету, должен быть и художник по свету. То есть будет такой параллельный жюри процесс», — сказал ректор ГИТИСа.

Он также отметил, что на премию из года в год номинировались и получали награды одни и те же люди, и выразил сожаление, что премии не удостоились такие выдающиеся актеры, как Олег Табаков, Инна Чурикова, Александр Абдулов.

«Слава богу, многие великие актеры живы. Я думаю, год-два, и великим назовут Андрея Мерзликина», — отметил Григорий Заславский, чем вызвал бурную реакцию актера: «Вы это записали? Это можно вырезать и использовать как мем!»