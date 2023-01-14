«Муся тяжело переживает уход своих пациентов»: о мохнатом психологе Казанского хосписа

В Казанском хосписе уже восемь лет живет кошка по кличке Муся, она приходит именно к тем, кто нуждается в ней больше всего. Кого утешить и подбодрить, она выбирает исключительно сама. В репортаже «Татар-информа» истории из жизни кошки и постояльцев хосписа.

Уже восемь лет, как кошка Муся обосновалась среди палат, рядом с пациентами и теми, кто за ними ухаживает

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мусю еще котенком в хоспис привез кто-то из сотрудников – кошечка скиталась по деревенским улицам, и ее решили поселить здесь, во дворе. Решение людей Муся немного скорректировала – она незаметно вошла в помещение и провела обход по палатам, вспоминают сотрудники хосписа.

«Муся никогда не откажется от задуманного, если дверь в хоспис будет закрыта. Будет проситься, будет ломиться, будет всем видом показывать, что ей обязательно нужно войти. У нас есть еще подсобные помещения для слесарей, водителей, но Муся любит жить именно здесь», – рассказывает психолог хосписа Татьяна Абуладзе.

Уже восемь лет, как Муся обосновалась среди палат, рядом с пациентами и теми, кто за ними ухаживает. За это время, исходя из наблюдений за ней, устоялось твердое убеждение, что кошка приходит именно к тем, кто больше всех в ней нуждается.

Татьяна Абуладзе: «Кому-то не нравилось, что Муся появлялась, и она к ним больше никогда не заходила. Другие же, наоборот, были рады» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все по-разному относятся к животным, так было и с Мусей. Кому-то не нравилось, что она появлялась, и она к ним больше никогда не заходила. Другие же, наоборот, были рады – и вот среди последних она как раз и выбирала», – рассказывает психолог хосписа.

Мусю решили оставить в хосписе.

«Знаете, она слушает нас. Мы критикуем ее за шерсть, еще за что-то. Она нас послушала-послушала и дальше пошла. У нее свои планы на нас, на жизнь. Как она выбирает пациентов – это загадка из загадок. Она может ко всем зайти, пройтись, благодарно покушать со всеми и дальше пойти», – объясняет Татьяна.

Некоторые пациенты просили принести им Мусю хотя бы ненадолго, но как только ее приносили в палату, она тут же убегала Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Муся – настоящий психотерапевт, а не просто питомец»

На вопрос, а где же сейчас наша героиня, психолог пошутила: «А вы гонорар ей привезли?» Оказалось, что найти Мусю не сложно – сейчас она обитает в палате, где доживает свои дни 82-летняя женщина, за которой круглосуточно ухаживает дочь Руфина.

«Сначала мы жили в другой палате, мы там лежали одни, и Муся, видимо, увидела открытую дверь и зашла посмотреть, кто там, что там. Сначала подошла, посмотрела и ушла. Потом начала потихоньку приходить, не каждый день, а так – придет, посмотрит. Я ей вкусненькое что-нибудь давала, потом она начала позволять себя погладить, начала приходить спать у нас, и все, прижилась», – вспоминает Руфина.

Другие пациенты просили принести им Мусю хотя бы ненадолго, но как только ее приносили в палату, она тут же убегала, говорит женщина. К животному женщина очень привязалась, рассказывает о ней, словно о человеке: «Муся решила», «Муся подумала» – для всех здесь она настоящий психотерапевт и друг, а не просто пушистый питомец.

«С утречка она ждет, когда я проснусь, но никогда не вопит, сидит тихо и терпеливо ждет. Я даю ей мягкий корм, она очень любит мягкий корм с курицей. Потом она посидит немного и идет на улицу, а после этого ей обязательно надо погладиться. И она, сытая, довольная, залезает под батарею», – делится постоялица хосписа.

Муся, как заметили медсестры и врачи, привязывается именно к ухаживающим, так случилось и с Руфиной. Сейчас это ее кошка. Она помогает женщине чувствовать домашний уют и тепло.

Муся сейчас живет в палате 82-летней женщины, за которой круглосуточно ухаживает дочь Руфина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Маме давали не больше двух месяцев»

Руфина поселилась здесь в декабре позапрошлого года. Маму она ни на минуту не оставляет – говорит, хочет сама заботиться о ней.

«Вы знаете, здесь очень хорошие девочки – и медсестры, и санитарки. Но они ведь каждый раз меняются. Каждый раз чужие руки маме памперсы меняют, у нее были пролежни после больницы, каждый раз обрабатывать… вы понимаете, это ведь все равно чувствуется. Поэтому я всему научилась и теперь всегда возле мамы, только я ее трогаю», – рассказывает женщина.

В хосписе мама Руфины оказалась после операции по поводу рака легких. Из наркоза она так и не вышла.

«Когда она лежала после реанимации, мы думали, что она вот-вот очнется. Прошло две недели, и врач спросил: “Будете ухаживать?” Я сказала, что буду. Так мы несколько дней пробыли в больнице, после чего нам сказали, что прогноз неблагоприятный, ей дали не больше двух месяцев», – вспоминает Руфина.

Посоветовавшись, Руфина решила перевезти маму в хоспис – здесь намного комфортнее, чем в больнице, словно дома.

Как Муся выбирает пациентов – это загадка из загадок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если любишь человека, за ним не тяжело ухаживать»

«Мне повезло – я вышла на пенсию, поэтому за мамой могу ухаживать круглосуточно. Мне еще и с мужем повезло – он сидит с сыном-инвалидом. С другой стороны, здесь я немного отгородилась от домашних забот, я не переживаю каждую минуту, как они там. Я точно знаю, что сын у меня накормлен, он чистый, он его в баню сводит, он ему все постирает, постель поменяет, пойдет его прогуляет. Если думать постоянно, что здесь и что там, – с ума сойдешь», – делится постоялица хосписа.

Руфина говорит, что в свое время родители ее очень выручили – помогали ухаживать за сыном, что позволило им с супругом строить карьеру и работать. Отцу Руфины сейчас 83. Она показывает на цветы у кровати матери, их принес отец, он навещает супругу всегда, когда позволяет здоровье.

«Я посчитала, что теперь нужно вернуть долг, посмотреть за мамой. Я думала, что это очень сложно – вдвоем, постоянно в закрытом пространстве. На самом деле, нет. Если любишь человека, за ним не тяжело ухаживать. Если такое в жизни будет у вас, не дай Бог, вот вы узнаете, совершенно не тяжело. Вот просто живешь рядом с ним, и все. Она сейчас как ребенок, она даже муху с лица согнать не может. На ребенка вы же не злитесь? И я на маму не злюсь. Если ночью она закашляется, даже пусть пять раз, я встану, спрошу: ’’Как ты, мамочка?’’», – поделилась женщина.

В детское отделение Муся старается не захаживать: как ни уговаривай – это не ее место Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он никогда ничего не говорил и тут выдал: «Кися»

Попрощавшись с Руфиной, идем дальше. Все двери в хосписе, как правило, открыты всегда, в палатах никто не закрывается. Как отмечает психолог Татьяна Абуладзе, Муся выбирает лишь одно постоянное место и одного человека. Вот только как ни уговаривай – детское отделение не ее место.

«Люди очень слабые, мы любим, чтобы нас пожалели, чего не делают дети – они не жалеют себя до определенного возраста», – отмечает психолог.

Так или иначе, но в детское отделение Муся старается не захаживать.

«Иногда родители очень просят принести Мусю их ребенку. Тогда я иду, ищу ее на улице и начинаю уговаривать: “Надо помыться, надо пойти”, готовлю для нее целую речь», – рассказывает Татьяна Абуладзе.

Один раз Мусю очень просили пойти к онкобольному мальчику, ему тогда было лет семь, вспоминает Татьяна. Была осень, кошку долго искали на улице и потом так же долго отмывали.

«Мальчик лежал совершенно неконтактный. Мы принесли Мусю, стоим с мамой и даже сами не знаем, что говорить, просто принесли кошку. Думаем, ну дадим потихоньку руку понюхать, мордочкой чтобы потерлась как-то, а он раз так глаза открывает и говорит: “Кися”. И мы чуть не упали. Он раньше вообще ничего не говорил, просто моргал глазами», – вспоминает психолог.

Недавно к Мусе пришел друг – серый кот, который, по всей видимости, тоже решил остаться в хосписе Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Встреча со зверем

Как-то Мусе посчастливилось встретиться с тигренком. Зверя она тогда знатно напугала, вспоминает Татьяна.

«Муся жила у 21-летней Лейсан, которая мечтала погладить тигренка. И вот они вдвоем лежат и рисуют. Лейсан водила кисточкой по бумаге, а Муся наблюдала. Они так вместе рисовали. И вдруг открывается дверь и заносят тигренка. И Муся первой видит это. Представьте, это же ее территория, ее пациентка. Она сама уже как тигр встала на защиту. А он – маленький, сам не знает, как защищаться», – смеется психолог.

Сотрудники хосписа рассказывают, что в разное время здесь жило много животных. Кто-то не приживался, кого-то забирали к себе домой ухаживающие. Хотели забрать и Мусю, но она же особенная, решила остаться.

Недавно к ней пришел друг – серый кот, который, по всей видимости, тоже решил остаться в хосписе. Сотрудники хосписа развесили в округе объявления, мало ли, вдруг домашний кот потерялся, но пока никто не отозвался.

«Он очень странно себя ведет. Такое ощущение, что он как будто бы все знает. Он сразу вошел в отделение, ему было все равно, выгонят его или нет. Ему здесь понравилось, он сразу в Мусину тарелку залез. Было ощущение, как будто он всегда был здесь», – рассказывает психолог хосписа.

Когда Муся заходит и видит, что палата опустела, то долго не может уняться Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Муся тяжело переживает, когда человек умирает»

Психолог отмечает, не только Муся, вообще все животные чувствуют, когда человек болеет или умирает. Просто все по-разному реагируют. Чтобы чувствовать себя как дома, многие пациенты привозят сюда своих питомцев, кто-то общается с хомяками, птичками, которые также обитают в хосписе, а кому-то нравятся растения – здесь их очень много, особенно в зимнем саду.

«Кошки и собаки – это то, что было у людей хорошего в этой жизни. Звери, цветы – они всегда в удовольствие, всегда утешают», – считает Татьяна Абуладзе.

Муся тяжело переживает, когда человек, к которому она привязалась, умирает, рассказывает психолог. Тогда она начинает требовать открыть двери в опустевшую палату, начинает мяукать, а когда заходит и видит, что там никого нет, долго не может уняться. Но потом словно все понимает и уходит туда, где ее ждут.

Сейчас в Казани ведется строительство второго хосписа, открытие которого планируется в 2024 году. Однако намеченная дата может отодвинуться – средств на возведение второго «Дома без боли» катастрофически не хватает.

Напоминаем, что к марафону #СтроимХосписВместе можно присоединиться, перечислив любую, даже самую маленькую сумму на карту помощи 4276 6200 2962 5690. Открытия «Дома без боли» сегодня ждут сотни человек, которые нуждаются в паллиативной помощи.