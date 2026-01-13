Мусульманский календарь – 2026: даты праздников и особых дней и ночей в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

В 2026 году мусульмане Татарстана отметят два религиозных праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам, а также множество значимых для верующих дней и ночей. О том, на какие дни выпадут наиболее важные для мусульман праздники – в материале «Татар-информа».

Первой значимой ночью в 2026 году станет Ночь Мирадж – она выпадет с 15 на 16 января. Следующей станет Ночь Бараат – со 2 на 3 февраля.

18 февраля после захода солнца начнется священный месяц Рамадан. Соответственно, первый таравих-намаз верующие совершат 18 февраля, а поститься начнут с 19 февраля. Особую важность в Рамадан играет Ночь Кадр, точная дата которой неизвестна, но наиболее вероятная дата – с 16 на 17 марта. 20 марта мусульмане РТ отметят один из двух наиболее значимых праздников – Ураза-байрам.

День Арафа будет отмечаться 26 мая, а на следующий день мусульмане отпразднуют Курбан-байрам. 16 июня наступит 1448-й год по мусульманскому лунному календарю. 25 июня верующие отметят День Ашура.

В ночь с 24 на 25 августа наступит Мавлид ан-Наби. С 10 на 11 декабря верующие отметят заключительную в текущем году значимую ночь – Ночь Рагаиб.