Мусульманки в Набережных Челнах вяжут теплые носки для мобилизованных

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В Набережных Челнах в мечетях «Нур-Ихлас», «Ак мечеть», «Сююмбике» и в Собороной мечети учащиеся примечетских курсов приступили к вязанию теплых носков для отправки мобилизованным. В акции принимают участие 60 мусульманок, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Для вязания заранее купили пряжу на 123 пары теплых носков. Закончить работу рукодельницы планируют к воскресенью. Причем еще до начала это акции набережночелнинские мусульманки уже успели связать порядка 100 пар носков из овечьей шерсти и закупили около 80 пар носков с теплым начесом и из ангорки. Таким образом, всего они планируют отправить в зону проведения военной спецоперации более 300 пар теплых носков.

Принять участие в благотворительной акции и помочь мобилизованным из Татарстана теплой одеждой, медикаментами, халяльным сухим пайком, тушенкой и аптечкой могут принести свои вещи в мечеть «Нур-Ихлас».

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Всего для службы в зоне проведения СВО планировалось призвать 300 тыс. резервистов, однако, как сообщил президент Владимир Путин, за счет добровольцев эта цифра выросла до 318 тыс. человек.