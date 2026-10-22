Мусульманка в хиджабе впервые станет мэром района Лондона

Кандидат от лейбористов Фадума Мохамед стала первой сомалийкой в хиджабе, которая возглавит лондонский район Илинг. Об этом пишут британские местные издания.

Мохамед представляет избирательный округ Саутхолл-Уэст. В ее обязанности на новом посту войдут проведение заседаний районного совета, выполнение представительских и церемониальных функций, а также участие в официальных мероприятиях от имени Илинга.

Отметим, что представители мусульманского сообщества постепенно расширяют свое присутствие в работе органов местного самоуправления Великобритании. В настоящее время мэром Лондона является Садик Хан, который имеет пакистанское происхождение.