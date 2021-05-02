Мусульмане Казани посетили могилы имамов и ученых на Ново-Татарском кладбище

Сегодня на Ново-Татарском кладбище Казани прошел День памяти наставников. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, муаллимы, шакирды и представители татарской интеллигенции посетили могилы просветителей, ученых и религиозных деятелей, похороненных здесь. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.

С 1998 года это мероприятие ежегодно проводит директор медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин.

Сегодня из-за ковидных ограничений мероприятие прошло в усеченном формате, однако это не помешало участникам посетить могилы татарских имамов и ученых, творческих деятелей, покоящихся здесь: Ахмадзаки хазрата Сафиуллина, Закарии хазрата Минвалиева, Шайхульислама Хамиди, Галимджана Баруди, Каюма Насыйри, Габдуллы Тукая, Миркасыйма Усманова, Илхама Шакирова, Туфана Миннуллина, Хасана Туфана, Фатыйха Амирхана и других. Завершилось мероприятие у могилы Шигабутдина Марджани. Здесь были прочитаны «Табарак» и дуа за упокой души всех похороненных на Ново-Татарском кладбище.