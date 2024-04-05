Мусульманам Татарстана для совершения хаджа выделили квоту в 1,8 тыс. мест в 2024 году

В 2024-м мусульманам Татарстана для совершения хаджа выделили квоту в 1,8 тыс. мест. Также были разработаны 4 программы для верующих стоимостью от 4,5 до 11,6 тыс. долларов, пишет РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу ДУМ РТ.

Напомним, хадж – это пятый и последний из основных столпов ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста, это паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. Считается, что его должен обязательно совершить каждый мусульманин и мусульманка хотя бы один раз в жизни, если есть такая возможность.

В ДУМ РФ уточнили, что вылет паломников в Саудовскую Аравию в 2024-м пройдет с 9 мая по 10 июня. Обратный вылет и отъезд паломников запланирован на период с 20 июня по 21 июля.

Общая квота для мусульман на совершение хаджа в этом году – 25 тыс. человек. Хадж смогут совершить те, кто имеет биометрический загранпаспорт нового образца сроком действия 10 лет. Причем Саудовская Аравия проследит, чтобы все паломники въехали на территорию страны только через хадж-визы. Всех, кто будет пересекать границу по туристическим визам для совершения хаджа, ждет штраф.

«ДУМ РТ Хадж» – официальный хадж-оператор – каждый год организует для мусульман из Татарстана паломничество в Мекку. В 2023-м квота для республики также составляла 1,8 тыс. человек, для всей России – 25 тыс. граждан.