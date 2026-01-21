Фото: tatarstan.ru

Мусоросжигательная ТЭС в Казани в 2026-м году построена не будет, объект фактически находится в консервации, рассказал в интервью «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его словам, завод энергоутилизации отходов под Казанью мощностью 550 тыс. тонн отходов в год, который в Татарстане реализует ООО «АГК-2» (входит в компанию «РТ-инвест», подразделение «Ростеха»), по-прежнему включен в Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы. Ранее запуск мусоросжигательной ТЭС мощностью 55 МВт, согласно постановлению правительства РФ, был запланирован до 31 декабря 2026-го.

«На сегодняшний день никаких решений по прекращению реализации проекта не принято, поэтому за ситуацией вокруг него мы внимательно смотрим. Но совершенно точно, что в 2026 году проект реализован не будет, так как фактически находится в консервации», – отметил глава РДУ Татарстана.

По данным «Интерфакса» от 30 декабря 2025-го, согласно новому постановлению Правительства РФ, срок ввода мусоросжигательной ТЭС под Казанью сдвинут на 31 декабря 2029 года.

Напомним, ввод пяти заводов по энергоутилизации отходов (четырех – в Подмосковье и одного – в Татарстане) общей мощностью 355 МВт по договорам о предоставлении мощности (ДПМ ТКО, предусматривают возврат инвестиций в течение 15 лет за счет платежей потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности) ранее планировался еще в декабре 2022-го. Но реализация проектов постоянно сдвигалась. С декабря 2024-го заработала только одна ТЭС в Воскресенске Московской области. Ввод еще трех электростанций в Подмосковье теперь сдвинут на конец 2027-го.

Большое интервью с Андреем Большаковым об итогах функционирования энергосистемы Татарстана в 2025 году читайте в материале «Татар-информа».