Мусорный ветер подул из Москвы: бизнес Казани тонет в отходах после смены главы УК «ПТЖХ»

С неожиданной проблемой столкнулись предприятия Казани: регоператор западной зоны УК «ПТЖХ» перестал принимать на утилизацию производственные отходы. Да и обычный бытовой офисный мусор вывезти оказалось непросто, поскольку компания стала расторгать договоры с перевозчиками отходов. Причину мусорного коллапса выяснил корреспондент «Татар-информа».

Сообщения о том, что в Казани возникли сложности с вывозом бытового и строительного мусора, поступили в «Татар-информ» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы уже неделю не можем вывезти офисный мусор!»

«Ситуация критическая, не знаем, как быть. У нас в офисном центре установлен компактер – накопитель для мусора с прессом, который позволяет уплотнять отходы и экономить на их вывозе. Обслуживанием компактера занимается УК «ПТЖХ». На днях они нас известили, что расторгли договор с субподрядчиком и теперь не могут обслуживать компактеры. Мы уже неделю не можем вывезти офисный мусор!» – такое обращение поступило в редакцию «Татар-информа» от руководителя одного из предприятий Казани.

По его словам, причину расторжения договора с субподрядчиком в УК «ПТЖХ» не пояснили и предложили установить обычные пластиковые контейнеры. «Но их не так просто купить. У производителя контейнеров в Нижнекамске очередь из покупателей стоит», – возмутился предприниматель.

Сообщения о том, что в Казани возникли сложности с вывозом бытового и строительного мусора, поступили в «Татар-информ» и от других предпринимателей.

В УК «ПТЖХ» признали существование проблемы, хотя и пояснили, что она не такая масштабная.

«Большинство пресс-компакторов, принадлежащих различным компаниям Казани, по-прежнему обслуживаются. В настоящее время по техническим причинам приостановлен вывоз отходов из некоторых пресс-компакторов – их всего около семи по всей Казани, – конструктивные особенности которых не позволяют должным образом загрузить емкость в спецтехнику», – прокомментировала «Татар-информу» пресс-секретарь УК «ПТЖХ» Лейсан Гарфеева. По ее словам, вопрос обслуживания этих семи пресс-компакторов сейчас прорабатывается специалистами регионального оператора, рассматриваются различные варианты.

На втором полигоне на улице Химической сейчас ограничен прием отходов, которые не относятся к коммунальным, остаточная вместимость полигона ограничена, в приоритете прием отходов у населения Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Сокращение перевозчиков мусора и ограничение по приему отходов возникло после смены руководства УК «ПТЖХ»

В УК «ПТЖХ» не стали скрывать, что есть и более насущная проблема, которая сложилась с вывозом небытового мусора.

«Мы эксплуатируем в Казани два полигона. Один из них – “Восточный” – закрыт с начала 2021 года, потому что мощности его были заполнены. На втором полигоне на улице Химической сейчас ограничен примем отходов, которые не относятся к коммунальным, – это строительный и производственный мусор. Ограничение связано с тем, что остаточная вместимость полигона ограничена, а у нас в приоритете прием отходов у населения. Мы не можем допустить ухудшения санитарных условий, поэтому мы принимаем на полигон Химической только ТКО. У предпринимателей остается возможность вывозить строительные и производственные отходы в другие зоны. Мы понимаем, что это создает сложности для бизнеса, но и у нас тоже вариантов не много», – пояснила Лейсан Гарфеева.

По словам пресс-секретаря, прием небытовых отходов возобновится в Западной зоне после введения в эксплуатацию второй очереди полигона «Восточный». «Открытие 2-й карты полигона планируется до конца 2022 года», – уточнила она.

Любопытно, что сокращение числа подрядчиков по перевозке мусора и ограничение по приему отходов на полигон на улице Химической произошло сразу после смены руководства в УК «ПТЖХ». Учредитель регионального оператора западной зоны Татарстана – московская компания «РТ-Инвест-Финанс» – расторгла контракт с гендиректором УК «ПТЖХ» Сергеем Богатовым и поставила на его место москвича Дмитрия Петрова. Ранее он возглавлял компанию «Спецтранс» – это региональный оператор в Северо-Западном округе Москвы.

«Компания “РТ-инвест” стремится к тому, чтобы унифицировать систему вывоза отходов. В Татарстане внедряют модель, по которой сейчас работают Москва и Московская область Фото: © Александо Эшкинин / «Татар-информ»

«Причина, по которой УК “ПТЖХ” ограничила доступ к полигону только в одном, – убрать с рынка субподрядчиков»

Почему смена руководства регоператора западной зоны привела к мусорному коллапсу? Своим мнением по этому вопросу с корреспондентом «Татар-информа» поделился эксперт, знакомый с ситуацией в отрасли. По его словам, приостановка вывоза производственных отходов на полигон на улице Химической не связана с дефицитом емкостей для складирования мусора.

«Компания “РТ-инвест”, в структуре которой находится УК “ПТЖХ” стремится к тому, чтобы унифицировать систему вывоза отходов. В Татарстане внедряют модель, по которой сейчас работает Москва и Московская область. Именно поэтому Сергея Богатова сменил москвич Дмитрий Петров. Мощности полигона на Химической не исчерпаны, он может принимать все виды отходов до конца 2022 года. К этому сроку должна заработать вторая карта полигона Восточный. Причина, по которой УК “ПТЖХ” ограничила доступ к полигону, только в одном – убрать с рынка субподрядчиков, которые возили мусор из казанских дворов на полигон», – рассказал свое видение ситуации собеседник «Татар-информа».

Причем, как рассказывают источники, знакомые с ситуацией, власти республики не были поставлены в известность и смена руководства оказалась внезапной как для них, так и для самого теперь уже бывшего руководителя.

Здесь важно пояснить, что у каждого регионального оператора есть дочерняя компания, которая занимается сбором и перевозкой мусора от контейнерных площадок на полигоны. Это так называемый генеральный подрядчик, в Казани это компания «Чистый город».

Для того чтобы себестоимость транспортировки мусора была недорогой, как и тарифы на вывоз отходов, раньше у УК «ПТЖХ» был широкий круг перевозчиков по субподряду – около десятка, и каждый отвечал за определенную территорию. Сейчас, по логике москвичей, вывозом всего мусора должен заниматься «Чистый город» у которого пока не хватает мощностей и спецтехники для обслуживания пресс-компакторов.

За вывоз строительного и производственного мусора с контейнерных площадок в Москве платят местные бюджеты. В муниципалитетах Татарстана такие расходы не предусмотрены Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

За вывоз не бытовых отходов в Москве платят местные бюджеты, в Казани такие расходы не предусмотрены

Что сулит казанцам внедрение московской схемы вывоза мусора? Однозначного ответа здесь нет. С одной стороны, московская схема кажется более простой и прозрачной. С другой стороны, она сложно реализуема в Казани в силу ряда причин.

Например, по закону региональный оператор обязан принимать на утилизацию от жильцов только бытовой мусор: пищевые отходы, упаковку, бытовые предметы. Однако жильцы многоквартирных домов стаскивают на контейнерные площадки и небытовой мусор: оконные рамы и двери, старую мебель, куски бетона и гипсокартон после перепланировки помещений.

За вывоз строительного и производственного мусора с контейнерных площадок в Москве платят местные бюджеты. В муниципалитетах Татарстана такие расходы не предусмотрены.

Ранее УК «ПТЖХ» вывозила не бытовой мусор только потому, что была негласная договоренность с местной властью. Будет ли продолжаться эта традиция после того, как гендиректором назначили москвича Петрова? Большой вопрос.