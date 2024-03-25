Мусорные полигоны в Татарстане не вмещают отходы: как предлагают решить проблему

В Татарстане эксплуатируют 35 полигонов твердых коммунальных отходов, из которых 18 находятся в Западной зоне (Казань и 21 район республики) и 17 – в Восточной (включает Набережные Челны и 22 района).

По словам главы межрегионального управления Росприроднадзора Фаяза Шакирова, в 2023 году истек срок эксплуатации 32 объектов. При этом в 2024-м в Западной зоне смогут эксплуатировать лишь 10 полигонов ТКО, а в 2025 году – пять. Сейчас в Восточной зоне остаточная вместимость будет у 12 полигонов, в будущем году – у 11, пишет газета «Республика Татарстан».

Согласно сведениям Росприроднадзора, полностью заполнены полигоны для мусора в Менделеевском, Сармановском, Черемшанском, Актанышском районах. А в 2024-м «до отказа забьют» свалки в Арском, Азнакаевском, Камско-Устьинского, Тетюшском районах.

Как сказал Шакиров, ситуация с мусорными полигонами очень критическая. Ее следует решать не только природоохранным ведомствам, но и привлекать другие органы власти. Чтобы решить проблему, надо, по его мнению, расширить имеющиеся или строить новые полигоны, причем параллельно заниматься рекультивацией старых.

А вот экоактивисты считают, что для решения данной проблемы надо не только грамотно организовать сортировку отходов, но и начать разумно потреблять и проводить разъяснительную работу с производителями товаров.