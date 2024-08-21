«Мусорное цунами идет на Казань»: город выделит субсидии бизнесу на переработку отходов

Мусорные полигоны вокруг столицы Татарстана уже исчерпали свой ресурс

Фото: © «Татар-информ»

«Цифры ужасающие, это мусорное цунами, которое идет на страну, и на Казань в том числе»

Ежедневно в Казани образуется 1,5 тыс. тонн мусора, а в праздники эта цифра доходит до 1,8 тыс. тонн. Мусорные полигоны вокруг столицы Татарстана уже исчерпали свой ресурс. Городские власти решили оказать финансовую поддержку предпринимателям, занимающимся переработкой отходов.

«Мы продолжаем диалог по переработке и раздельному сбору мусора, работе со вторсырьем. Дорога тернистая и тяжелая, успеха добиться сразу невозможно… Ментальность, мышление… А цифры ужасающие, это мусорное цунами, которое идет на страну, и на Казань в том числе», – с таких слов начал свой диалог с предпринимателями мэр города Ильсур Метшин.

Он подтвердил мысль цифрами.

«В 2005 году в день собирали 550 — 600 тонн мусора, то, страшно сказать, – сейчас 1,5 тыс. тонн, а в праздники доходит до 1,8 тыс. тонн в сутки. Представьте себе – четыре полигона, а это 900 га земли, вокруг Казани битком забиты», – констатировал Метшин.

Вскоре откроется вторая очередь полигона «Восточный» на Мамадышском тракте, но и этого в лучшем случае хватит на три года.

«Нам жить в этом городе, воспитывать детей и внуков. “Эверест”, на который мы должны забраться – это ограничение потребления. Но в целом должны быть разумное потребление и правильная сортировка, переработка», – обозначил главные ориентиры мэр.

Он отметил, что любой проект начинается с первого шага, и вспомнил проект «Зеленая Казань», проделанную работу по посадке деревьев, развитию парков и скверов. Люди хотят жить в экологически чистом городе, подчеркнул спикер.

«Мусор мы делаем ежесекундно… Все думают, что пакет с мусором выкинули и его куда-то в космос увезли. Он не в космосе, а в Казани. Если залезть на десятиэтажку, вокруг можно увидеть эти свалки, куда мы это отвозим. Ну и все “радости и прелести” от этого, к сожалению, тоже осязаемы», – подчеркнул мэр Казани.

Ильсур Метшин: «Нам жить в этом городе, воспитывать детей и внуков. “Эверест”, на который мы должны забраться – это ограничение потребления» Фото: kzn.ru

«Предметы переработки могут быть красивыми, стильными и удобными»

Модератором мероприятия выступил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. Он сообщил, что на встречу приглашены предприниматели, которые имеют активную гражданскую позицию, нацелены на сохранение экологии. Это бизнесмены, чья деятельность связана с темой вторсырья, сбором и утилизацией.

«В рамках намерения создать стратегию устойчивого развития Казани мы проводим целую серию встреч. На очередном совете по предпринимательству при мэрии Казани решили провести тематическую встречу по вторсырью», – пояснил Шакиров.

От предпринимателей первым выступил руководитель компании «Qullar» Константин Максимов. Предприятие занимается производством мебели из переработанного пластика с 2021 года. Изготовлено около 200 арт-объектов для городских общественных пространств, в том числе их можно увидеть в парке Горького.

«Мы хотим доказать, что предметы переработки могут быть красивыми, стильными и удобными. Планируем разрабатывать биоразлагаемые предметы из пищевых отходов, которые можно компостировать», – сообщил Максимов.

От предпринимателей первым выступил руководитель компании «Qullar» Константин Максимов Фото: kzn.ru

Ильсур Метшин вспомнил, как во дворе одного из домов по улице Камая, где работает активная УК, был объявлен конкурс. Одна из семей собрала почти 70% мусора со всего двора на вторсырье за лето. Мэр Казани назвал это «воодушевляющим примером для других глав районов и управляющих компаний».

«Надо, чтобы повсеместно поощряли жителей», – сказал он.

Работающему в сфере переработки отходов бизнесу выдадут до 2 млн рублей субсидий

Ильсур Метшн поинтересовался, какая поддержка нужна бизнесу, чтобы продукции из вторсырья было больше. Он анонсировал новые меры поддержки предпринимателей, занимающихся сбором, обработкой и утилизацией отходов, обработкой вторичного сырья.

«Мы приняли программу на городской Думе и будем таких, как вы, поддерживать 50 на 50. Пока одному подрядчику или получателю планируем давать до 2 млн рублей на руки. Хотим просто стартануть», – заявил Метшин.

Муниципальную программу субсидирования бизнеса, работающего в сфере сбора, обработки и переработки отходов запустят в сентябре.

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Основатель экошколы для детей «Зеленый компас» Екатерина Карпухина рассказала, что ее организация занимается приемом органических отходов от жителей Казани и их переработкой.

«Органические отходы – проблема, связанная с запахом на свалке, горением этих свалок. Идея состоит в том, чтобы перерабатывать такие отходы в дворовых компостерах, куда жители близлежащих домов могут приносить пищевые отходы, а полученный продукт использовать для озеленения дворов», – сообщила она.

Сбор пищевых отходов начнут с Баумана, где бегают большие крысы

Спикер считает, что проект будет способствовать развитию культуры обращения с пищевыми отходами, которые имеют ценность.

«Мы проводим просветительские мероприятия, читаем лекции. Но нужна административная помощь по размещению компостеров на территории дворов», – сказала Карпухина.

Основатель экошколы для детей «Зеленый компас» Екатерина Карпухина рассказала, что ее организация занимается приемом органических отходов от жителей Казани и их переработкой Фото: kzn.ru

Она добавила, что пилотный некоммерческий проект «Общественный компостер» уже запущен в парке Урицкого. По ее данным, в целом около 17 млн тонн еды попадает на свалки России каждый год, 71% из них выбрасывают домохозяйства.

«Надо перестать возить пищевые отходы на полигоны. Мы следующую встречу проведем именно по сбору органических, пищевых отходов», – обещал в ответ Ильсур Метшин.

Начать эту работу он предложил с улицы Баумана, на которой расположены десятки кафе и ресторанов. А также подключить заведения на Профсоюзной, Булаке, торгового центра «Кольцо».

«Тем более, есть желание самих представителей бизнеса. Там (в центре – прим. Т-и) бегают такие не по-детски большие крысы», – заметил Метшин.

Спикер добавил, что в скором времени эти обсуждения «выльются на бумагу».

«Мы сейчас в преддверии выхода документа, который обсудим с вами и нашими жителями, и презентуем к концу ноября. Цель – устойчивое развитие, ESG. Если выражаться простым языком, это экология, зелёный каркас», – заметил Метшин.

Руководитель ООО «Экоутилизация» Алия Багаутдинова рассказала, что занимается переработкой и утилизацией отходов третьего и четвертого классов Фото: kzn.ru

«Пункты приема вторсырья должны быть в шаговой доступности»

Руководитель ООО «Экоутилизация» Алия Багаутдинова рассказала, что занимается переработкой и утилизацией отходов третьего и четвертого класса – электроники, оргтехники, кабельных отходов и прочего оборудования более 20 лет. Спикер отметила проблему сбора таких отходов и предложила развивать инфраструктуру, приемные пункты вторсырья должны находиться в шаговой доступности, считает она. На сегодня в Казани их около 30.

В ответ Ильсур Метшин отметил, что сейчас у городской администрации «есть деньги и желание поставить еще сто красивых площадок, но нет места». Оказывается, найти подходящее место для контейнерных площадок в поселках, которое бы отвечало всем требованиям и нормативам, — настоящая «головная боль». Однако и эта проблема будет обсуждаться в дальнейшем.

На встречу пришли предприниматели, занимающиеся сбором старой одежды и текстиля. Гендиректор ООО «Благодария» Роман Павлов организовал пункты приема обуви, одежды и техники. Все это он потом безвозмездно раздает нуждающимся людям. Проект пользуется популярностью, но его организатору не хватает средств для открытия новых пунктов.

Ильсур Метшин рекомендовал Павлову рассмотреть городские помещения со льготной арендной платой, либо организовать передвижные мобильные пункты приема вторсырья.

Дмитрий Купцов продемонстрировал ящик для хранения вещей, изготовленный благодаря пресс-форме из вторсырья – полипропилена. Он продает такие ящики за 1290 рублей Фото: kzn.ru

«Казань смогла бы прокормить небольшую страну на Африканском континенте»

Руководитель ООО «Фракция» Дмитрий Купцов свой первый пункт приема вторсырья открыл четыре года назад в гараже, доставшемся по наследству от деда. Сейчас предприниматель собирает около 200 тонн разного вторсырья в месяц. Это пластмасса, макулатура, металл, стекло, одежда и даже зубные щетки. Все это он принимает от людей за 3 руб. 75 коп за килограмм любой фракции.

На встрече Дмитрий продемонстрировал ящик для хранения вещей, изготовленный благодаря пресс-форме из вторсырья – полипропилена. Он продает такие ящики за 1290 рублей. Купцов сообщил, что недавно заключил договор с Иннополисом, где установлены контейнеры для раздельного сбора отходов и предложил поставить свои контейнерные площадки в Казани.

В свою очередь Метшин рекомендовал установить контейнеры для сбора вторсырья за небольшую плату в школах.

«Тогда бы все вторсырье со всех подъездов тащили бы туда, опаздывая на уроки. Ничто не сподвигает к активности наших юных казанцев так, как неожиданно заработанный рубль», – заметил мэр Казани.

Евгений Чекашов сообщил, что сортировка мусора в Казани сейчас составляет всего лишь 8 – 10% Фото: kzn.ru

Гендиректор ООО УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов сообщил, что сортировка мусора в Казани сейчас составляет всего лишь 8—10%. Количество установленных во дворах желтых сеток для раздельного сбора превысило 1,5 тыс. штук. Людей, готовых сортировать мусор, становится больше.

Он напомнил, что в конце сентября УК «ПЖКХ» планирует закрыть полигон на ул. Химической. Мусор будут вывозить на полигон «Восточный» на Мамадышском тракте, где откроется вторая очередь.

«17 млн тонн пищевых отходов поступает на свалки, 260 тыс. тонн генерируется в Казани. Небольшую страну на Африканском континенте Казань смогла бы за счет этого прокормить», – сказал Чекашов.

Итоги дискуссии подвел Ильсур Метшин. Он заметил, что это не первый и не заключительный разговор.

«Даже если мы 260 тыс. тонн органических отходов в год перестанем отвозить на свалки, это уже огромная цифра. Ставить задачу надо соразмерно высокому званию столицы. Мы завалены мусором. Надеюсь, представим более конкретные планы и программы в ближайшее время», – заключил Метшин.