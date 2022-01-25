Мусор, загрязнение воздуха и рек: на что татарстанцы жалуются в «Народный контроль»

За 2021 год Министерство экологии и природных ресурсов РТ получило 6,2 тыс. заявлений от татарстанцев о волнующих их вопросах в сфере экологии. При этом в 2020 году таких обращений было более 8,7 тыс.

Такие сведения привел сегодня на брифинге в Казани первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ, главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов.

«Наибольшую озабоченность среди населения вызывают вопросы нарушения требований при обращении с отходами производства и потребления. Такие обращения поступают в систему „Народный контроль“. Раздел „Экология“ в данной системе включает пять категорий — незаконное размещение отходов, несоблюдение санитарно-гигиенических норм, загрязнение атмосферного воздуха, ненадлежащее состояние водных объектов и незаконная добыча недр», — отметил он.

По итогам года почти 59% жалоб приходится на незаконное размещение отходов, 17% — на несоблюдение санитарно-гигиенических норм, 16% — на загрязнение воздуха, 7% — на ненадлежащее состояние водных объектов.

Согласно данным Шигапова, начиная с 2017 года в республике наблюдается тенденция по снижению числа обращений в области обращения с отходами. Всего за прошлый год в республике было выявлено 1622 нарушения в области обращения с отходами, наложены штрафы на сумму более 19 млн рублей.