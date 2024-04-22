«Мусор разносят собаки и вороны»: экологи обнаружили свалку у Березовой рощи в Казани

Несанкционированную свалку возле Березовой рощи в Приволжском районе и заваленную мусором контейнерную площадку в поселке Вознесенском на ул.Снайперской в Советском районе Казани выявили сегодня экологи. Во втором случае местным жителям пришлось скооперироваться, чтобы нанять рабочих для уборки территории.

«Выявлено большое количество нарушений природоохранного законодательства. Вблизи Березовой рощи выявлено захламление строительными отходами. На сегодняшний день большое количество отходов на территории Казани. Призываю всех неравнодушных людей убирать прилегающие территории, приводить в надлежащее состояние садоводческие участки», – сообщила сегодня журналистам в ходе рейда старший специалист Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Анна Салахова.

Рейд по пресечению несанкционированных свалок в двух районах Казани был организован в ходе санитарно-экологического двухмесячника, который стартовал 1 апреля. Из Березовой рощи в Приволжском районе экологи и журналисты направились в Советский район, жители которого неоднократно жаловались на завалы мусора на контейнерной площадке, которую обслуживает УК «ПЖКХ».

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

«Здесь мы видим несвоевременный вывоз отходов и захламление прилегающей территории к контейнерной площадке. Сейчас машины вообще подъехать не смогут к контейнерам, потому что вся площадка забита мусором. В адрес администрации района будет выдано предостережение, чтобы ликвидировать несанкционированное размещение отходов», – отметила Салахова.

По словам специалиста, обращения от местных жителей приходят экологам уже не в первый раз, поэтому это место – на особом контроле.

«Мы выезжали, выдавали предостережения, но из года в год проблема одна – в весенний период происходит такая ситуация. Контейнеров не хватает, поселок большой. Сюда отходы свозят из нескольких поселков», – поясняет участница рейда.

Анна Салахова отметила, что контейнерная площадка должна быть бетонирована и оборудована ограждением. Из-за нарушений захламлена окружающая природная территория, где растут березы.

«Все березовая роща, которая находится рядом, захламлена пакетами и бутылками. Ветром это всё раздувается, мусор разносится собаками и воронами», – комментирует Салахова.

Она рекомендовала местным жителям обратиться с жалобами в исполком Казани и Роспотребнадзор.

По данным пресс-службы Минэкологии РТ, всего в ходе санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане выявлено около 888 нарушений, в том числе 68 в ходе авиаоблета.