«Мусор на входе, мусор на выходе»: почему итоги переписи населения-2021 вызывают сомнения

Обсуждать данные переписи населения 2021 года не имеет смысла из-за нарушений в сборе информации, допущенных в разгар пандемии. Полученные цифры оказались непригодными для объективного анализа, а лица, отвечавшие за перепись, оказались уволенными.

Из-за игнорирования фактора пандемии для переписчиков возникли угрозы не только для здоровья, но и для жизни

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фатальная ошибка

Обсуждать результаты переписи населения 2021 года, где число татар в России значительно сократилось, не имеет никакого смысла. Потому что нарушен один из главных принципов информатики – GIGO, что по-английски означает «garbage in, garbage out» (мусор на входе – мусор на выходе). Суть принципа вот в чем – при неверных входящих данных будут получены неверные результаты. Поэтому доверять цифрам переписи 2021 года, тем более качественно интерпретировать их, просто невозможно из-за ряда фатальных ошибок. Главная из них – проведение переписи в разгар пандемии.

Из-за игнорирования фактора пандемии для переписчиков возникли угрозы не только для здоровья, но и для жизни. И вполне можно по-человечески понять, если переписчики подменяли работу «на земле» заполнением анкет без фактического опроса респондентов. Нет, за руку никого не поймали, да это и невозможно. Но есть ряд косвенных признаков, которые об этом свидетельствует. Во-первых, сама опасность для здоровья подталкивала переписчиков к этому. Во-вторых, сами исследуемые, особенно пожилого возраста, часто боялись открывать двери переписчикам из-за опасности заражения.

Еще один любопытный нюанс. В отличие от переписи предыдущих лет в 2021 году зафиксировано аномальное количество участников, заполнивших листы в электронной форме. В общей сложности дистанционным образом было оформлено 10 млн электронных переписных листов на 25 млн человек. А электронная перепись населения резко отличается от живого общения, даже если процедура была полностью корректна и не подвержена манипуляциям. Дело в том, что электронная процедура сбора данных больше ориентирована на молодежь, у которых меньше стремления к национальной самоидентификации.

Немаловажным будет напомнить, что перепись населения в 2021 году носила скандальный характер, из-за чего доверие к ней резко упало Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Переписали «больше 100%»

Немаловажным будет напомнить, что перепись населения в 2021 году носила скандальный характер, из-за чего доверие к ней резко упало. Чего только стоит публичное заявление замглавы Росстата Павла Смелова о том, что в последний день первого этапа переписи, который выпал на 14 ноября, доля переписавшихся составила «больше 100%». В то же время сам Росстат захлебывался от жалоб россиян, к которым просто-напросто не пришел переписчик. Разве это не абсурдно?

Я сам спрашивал у своих знакомых, друзей, родственников – ни у кого не обнаружил участия в переписи. Допускаю, что выборка в моем случае может быть неправильна, но в СМИ и соцсетях тема «не пришел переписчик» муссировалась очень долго. В результате 13 декабря 2021 года Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Павла Смелова, занимавшего должность замглавы Росстата и курировавшего проведение Всероссийской переписи населения. Как доверять такой переписи, если ответственного за нее увольняют? Вопрос риторический.

Атака на преподавание татарского языка на республику пошла извне. И цифры переписи подбивались также извне Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Статистика стала служанкой идеологии

Главный аспект, почему не стоит доверять переписи населения, кроется в том, что Росстат образца 2010 года и Росстат 2021 года – это по сути два разных ведомства. И разница возникла из-за сильного влияния идеологии на статистику.

Давайте посмотрим на самый популярный статистический показатель – валовой внутренний продукт (ВВП) России. Так вот, в последнее время даже ведущие экономисты выражают недоверие обоснованности данного показателя из-за того, что его стали часто пересматривать в сторону улучшения. Например, в конце 2022 года Росстат пересмотрел, а вернее, перерисовал оценку ВВП за 2021 года, прибавив аж 1% роста. Был рост на 4,7%, а стал на 5,6%. А ведь разница в 1% – это аномально много для такого показателя, как ВВП. Объяснение такой «погрешности» очевидно: идеология стала все больше влиять на экономические вопросы.

Что же тогда говорить о вопросах учета национальностей и народностей, где вопросы идеологии становятся главенствующими! Тем более что после 2010 года в стране был задан вектор на сворачивание федерализма в сторону унитарного государственного устройства, особенно в национальном вопросе. Атака на преподавание татарского языка на республику пошла извне. И цифры переписи подбивались также извне. Совпадение ли это, что по многим национальностям зафиксировано значительное снижение? Не думаю. Это осознанная политика, результат резко усиливающегося влияния идеологии на статистику.

По оценкам Всемирного конгресса татар, численность татар в России насчитывает не менее 5–5,5 млн человек, а сами татары сохранили второе по численности место среди народов России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Экспертным оценкам доверия больше, чем официальным

Нет смысла при «мусорных» исходных обсуждать «мусорные» выходные результаты переписи населения 2021 года. Здесь больше доверия экспертным цифрам. Так, по оценкам Всемирного конгресса татар, численность татар в России насчитывает не менее 5–5,5 млн человек, а сами татары сохранили второе по численности место среди народов России. Даже интуитивно такой оценке доверия больше, чем скандальным результатам скандальной переписи.