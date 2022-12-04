Муслюмовский молочный комбинат выплатил 760 тыс. рублей за нанесенный природе ущерб

В результате деятельности экологов Муслюмовский молочный комбинат выплатил 760 500 рублей за нанесенный природе ущерб. Об этом передает пресс-служба Минэкологии РТ.

В 2021 году в Приикское территориальное управление Минэкологии РТ поступило письмо от природоохранной межрайонной прокураторы, по которому нужно было провести обследование территории предприятия и выяснить, имелся ли факт сброса сточной воды на почву.

Специалисты выехали для обследования полей фильтрации и выявили факт сброса сточных вод на почву с завода. По результатам исследования проб жидкости был определен 4-й класс опасности. Также выяснилось, что у предприятия истек срок действия договора аренды земельного участка и отсутствовало разрешение на сброс сточной воды на рельеф местности.

Прокуратурой было выдано представление об устранении нарушений. ООО «ММК» нужно было прекратить использовать земельный участок без документов и провести рекультивацию земель, принять меры по утилизации отходов завода.

Предприятие ответило, что заявление на аренду земельного участка под поля фильтрации находится на рассмотрении у главы районной администрации. Также компания заключила договор на обработку полей фильтрации биоактиватором и ведет работу по рекультивации нарушенных земель.

В 2022 году Татарская природоохранная межрайонная прокуратора потребовала провести повторное обследования территории. Инспекторы вновь выехали на место и выявили сброс жидкости темно-коричневого цвета на участке северо-восточнее полей фильтрации. По периметру данной территории проведено ограждение грунтом, в некоторых местах оно разрушилось и жидкость растекается по рельефу местности. Кроме того, участок не рекультивирован, отходы не утилизированы, непрерывно продолжается сброс жидких отходов.

«Специалистами лаборатории Минэкологии РТ были отобраны пробы почвы, результаты анализа показали превышения по сульфатам в 1,7 раз. Также был рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде. В адрес ООО „Муслюмовский молочный комбинат“ направлена претензия на сумму 760500 рублей. Нарушитель возместил ущерб в досудебном порядке урегулирования споров», — рассказали в природоохранном ведомстве.