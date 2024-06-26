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Муслюмовцы отправили машину с шефской помощью участникам СВО
Жители Муслюмовского района Татарстана отправили очередную машину с шефской помощью бойцам в зону специальной военной операции. Муслюмовцы сшили маскировочные костюмы и нательное белье, сплели маскировочные сети, приготовили домашнюю лапшу и сушеные овощи.
«Попробовали сделать сухой душ. Нарезали на небольшие кусочки укрывной садовый материал — дорнит, пропитали губки очищающим гелем. Если добавить на губку немного воды, получается пышная пена, которой хватит на все тело. Кроме того, в наборе есть вафельное полотенце и инструкция по применению», — рассказала волонтер Люда Игошева.
Из Джалиля для этой партии груза прислали наборы с сухими супами, кашами, чаем и кофе. Как рассказали волонтеры, все овощи и мясо для супа сначала отваривают, затем нарезают и сушат в электросушилках. Уже после этого порционно собирают суп, полученную смесь раскладывают в вакуумные или зип-пакеты. Учащиеся Муслюмовской гимназии сплели для военных специальные браслеты, которые можно использовать вместо жгута, а жительница района Зухра Мансурова помогла собрать аптечки для бойцов.
«Около двух недель назад мы отвезли военнослужащим „Ниву“. На этой машине доставляют вещи на передовую, вывозят раненых. Автомобиль подорвался на мине. К счастью, все ребята живы и здоровы! Машина повреждена, поэтому для „Нивы“ отправили колеса, двери, запчасти. Кроме того, в составе гуманитарного груза есть три машины, два мотоцикла», — заметил глава района Альберт Хузин.
Участникам специальной военной операции отправляют в основном адресные посылки, но есть и те, что предназначены для общего пользования. Посылки близким вместе с муслюмовцами также отправили жители соседних районов.
«Стараемся попасть в каждую точку, где идет военная операция. Там наши ребята! Мы живем в комфорте: душа спокойна, небо над головой ясное, а ребята мечтают о еде и чистой воде. Они — до боли родные, за каждого из них болит душа. Здесь я чувствую себя бесполезным человеком», — заключил волонтер Рузаль Мингазов, который в шестнадцатый раз отправится в рейс.
Материал подготовлен при участии Риммы Афзаловой.
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