Муслюмовцы отправили машину с шефской помощью участникам СВО

Фото предоставлено Риммой Афзаловой

Жители Муслюмовского района Татарстана отправили очередную машину с шефской помощью бойцам в зону специальной военной операции. Муслюмовцы сшили маскировочные костюмы и нательное белье, сплели маскировочные сети, приготовили домашнюю лапшу и сушеные овощи.

«Попробовали сделать сухой душ. Нарезали на небольшие кусочки укрывной садовый материал — дорнит, пропитали губки очищающим гелем. Если добавить на губку немного воды, получается пышная пена, которой хватит на все тело. Кроме того, в наборе есть вафельное полотенце и инструкция по применению», — рассказала волонтер Люда Игошева.

Из Джалиля для этой партии груза прислали наборы с сухими супами, кашами, чаем и кофе. Как рассказали волонтеры, все овощи и мясо для супа сначала отваривают, затем нарезают и сушат в электросушилках. Уже после этого порционно собирают суп, полученную смесь раскладывают в вакуумные или зип-пакеты. Учащиеся Муслюмовской гимназии сплели для военных специальные браслеты, которые можно использовать вместо жгута, а жительница района Зухра Мансурова помогла собрать аптечки для бойцов.

Фото предоставлено Риммой Афзаловой

«Около двух недель назад мы отвезли военнослужащим „Ниву“. На этой машине доставляют вещи на передовую, вывозят раненых. Автомобиль подорвался на мине. К счастью, все ребята живы и здоровы! Машина повреждена, поэтому для „Нивы “ отправили колеса, двери, запчасти. Кроме того, в составе гуманитарного груза есть три машины, два мотоцикла», — заметил глава района Альберт Хузин.

Участникам специальной военной операции отправляют в основном адресные посылки, но есть и те, что предназначены для общего пользования. Посылки близким вместе с муслюмовцами также отправили жители соседних районов.

«Стараемся попасть в каждую точку, где идет военная операция. Там наши ребята! Мы живем в комфорте: душа спокойна, небо над головой ясное, а ребята мечтают о еде и чистой воде. Они — до боли родные, за каждого из них болит душа. Здесь я чувствую себя бесполезным человеком», — заключил волонтер Рузаль Мингазов, который в шестнадцатый раз отправится в рейс.

Материал подготовлен при участии Риммы Афзаловой.