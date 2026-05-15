Мусаев должен винить себя? Почему «Краснодар» отдал верное чемпионство на откуп осечки «Зенита»

Последний тур РПЛ этого сезона закручивает перед нами сюжет покруче, чем в русских мелодрамах. Еще перед 29-м туром «Краснодар» готовился повторить прошлогодний успех и снова выиграть титул. А теперь для этого нужно чудо. Как так получилось - в материале «ТИ-Спорта».





фото: fckrasnodar.ru

Время упущенных возможностей

Начнем с очевидного и явного - предпоследнего тура, где «быки» умудрились на выезде проиграть московскому «Динамо». Но как это часто бывает в футболе, все решают мелочи. Здесь и уругваец Хуан Боселли, убежавший один на один, не смог забить.

Думается, в этот момент фанаты южан увидели родственную душу в лице голландцев. Ведь в истории «оранжевых» тоже бывал такой эпизод в важнейшем матче - в финале чемпионата мира в ЮАР свой шанс против Касильяса не реализовал Арьен Роббен.

Фото: ФК «Краснодар»

Кстати, в топку нереализованных моментов и идеальный заброс в штрафную Кордобы с ударом Ленини прямо в Андрея Лунева. Обратим внимание - если нужно поучаствовать в чемпионской гонке, зовите «Динамо». Просто для напоминания - сами москвичи не смогли стать чемпионами в 2024. А годом позже в очном матче с «Краснодаром» подарили праздник Галицкому.

Травмы, травмы, травмы

Для большого клуба, каким уже является «Краснодар», иметь приличную скамейку на случай травм и иных причин это просто необходимая задача. Да, южане в прошлое межсезонье усилились несколькими игроками, но по факту, реально усилил только Дуглас Аугусто.

Зимой же Галицкий и компания завладели только Боссели, возможно понадеявшись, что лидеры и так дотянут до конца. Если помните, сначала вылетел Сергей Петров, а его пытались перекрыть Пальцевым и Джованни. А весной сломался один из лидеров - Виктор Са.

Фото: ФК «Краснодар»

Представляю, как Мусаев злился - и на себя, и на решения. Да и на пресс-конференциях на это внимание обращал:

«Нам не хватает одного-двух футболистов. Очень сложный момент с травмой Виктора Са. Боселли пришел поздно, ему еще нужно время, чтобы адаптироваться к нашей игре. Мы немного были не готовы к травме Са», - сетовал Мусаев «Матч-ТВ».

Трудно представить, что будут говорить друг другу руководство клуба, если чуда в воскресенья не произойдет и в Краснодар приедет лишь серебро. Ошибка, которую нужно будет признать и кому-то за это ответить. Ведь если «Краснодар» собирается и дальше бороться за чемпионства, такого нельзя допускать.

Битва на два фронта

Ещё одной явной ошибкой клуба с юга России является игра на два «фронта». Причем, ладно бы, если на Кубок они выставляли резервный состав, или хотя бы полуторный. Нет же, на полуфинал с всё тем же «Динамо» решили играть, как говорится, на все деньги. Что собственно себя оправдало - в тяжелейших играх «быки» добыли путевку в «Лужники».

Но идти на такой риск, зная, что твоя обойма всего 13 человек? Смерти подобно - скажете вы. Такое в свое время проделывал разве что Леонид Слуцкий с ЦСКА. Правда, стоит отметить, что там была ещё и Лига Чемпионов.

Вот и Мурад Мусаев оказался человеком не из робкого десятка. Правда, как гласит известная русская поговорка: «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Чемпионство они уже практически упустили, а что кто-то гарантировал им Кубок? Думаю, «Спартак» захочет прервать свое бестрофейное бремя и то же «полакомиться» титулом.



Потому и выходит, что благородное дело, в данном случае риск, может оказаться для южан фатальным. Хотя, два серебра наверное тоже неплохо.

А что «Зенит» и как считают эксперты?

«Зенит» в этой турнирной концепции выглядит, как золушка, которой выпал шанс. Осталось только его не испортить. Да, питерцам предстоит тяжелый и долгий вояж в Ростов-на-Дону, но, как кажется, это уже совсем другая команда по настроению.

Фото: ФК «Зенит»

Если помните, в первой части сезона блеклую игру команды с берегов Невы не хейтил только ленивый - всем хотелось поддеть Семака, намекнуть на сонливость от их футбола. Но шло время, Сергей Богданович придумывал, держал команду.

К тому же, не стоит забывать, что это очередной, второй по счету, «юбилейный» год для «Зенита». Да, в том году не получилось красиво отметить, но если «золотая рыбка» уплывет каким-то чудом от них и в этом году, то столь крупного негодования, думаю, мы еще не слышали. Да и портить праздник целому городу совсем не в планах футболистов «Зенита».

Но вот футбольные эксперты, как и журналисты, верят в интригу - например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков:

«Я верю в интригу до последнего, может что угодно произойти в 30-м туре. Понятно, что для «Ростова» уже всё решено в этом сезоне, но отдавать игру просто так никто не будет», - заметил Колосков.

Так или иначе, как это обычно и бывает, все споры команд и футболистов решат мяч и поле. По уже сложившейся традиции - все матчи последнего тура РПЛ начинаются одновременно. Так что в субботу нас ждут два часа нервотрепки. Запасайтесь валерьянкой - РПЛ дарит интриги.