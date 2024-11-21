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МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху
Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны республики Йоава Галанта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Ордера выданы за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины.
Напомним, с октября прошлого года израильская армия проводит военную операцию на территории сектора Газа. Тель-Авив неоднократно обвиняли в убийствах мирного палестинского населения, а также в неоправданном разрушении городской инфраструктуры и жилых домов.
Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля с декабря 2022 года.
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