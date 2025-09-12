«Мурчащие принцессы»: зоопарк Казани показал милое видео со львицами

Зоопарк Казани показал видео, на котором львицы Киара и Люси нежатся под лучами солнца. Ролик опубликован в телеграм-канале зооботсада.

На кадрах видео дикие кошки прогуливаются по барьеру и жмурятся от солнца. Причем каждая всячески подталкивает голову своей подруги, якобы прося ее взглянуть на Солнце и погреться под его лучами.

«Пятницу наши роскошные кошечки Киара и Люси встречают с особой нежностью и игривостью. Впереди выходные, а значит, самое время превратиться в настоящих мурчащих "принцесс"», – описали поведение львиц в посте.