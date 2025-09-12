news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 сентября 2025 16:34

«Мурчащие принцессы»: зоопарк Казани показал милое видео со львицами

Читайте нас в
Телеграм

Зоопарк Казани показал видео, на котором львицы Киара и Люси нежатся под лучами солнца. Ролик опубликован в телеграм-канале зооботсада.

На кадрах видео дикие кошки прогуливаются по барьеру и жмурятся от солнца. Причем каждая всячески подталкивает голову своей подруги, якобы прося ее взглянуть на Солнце и погреться под его лучами.

«Пятницу наши роскошные кошечки Киара и Люси встречают с особой нежностью и игривостью. Впереди выходные, а значит, самое время превратиться в настоящих мурчащих "принцесс"», – описали поведение львиц в посте.

#Казанский зоопарк #львы #видео
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

11 сентября 2025
Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

11 сентября 2025