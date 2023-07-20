Мурат Керефов: Региональный центр компетенций Татарстана — один из лучших в стране

Татарстан несколько лет находится на лидирующих позициях в части использования бережливых технологий в производстве. Кроме того, в республике создан региональный центр компетенций, который является одним из лучших в стране. Таким мнением на форуме «Производительность 360» в Казани поделился замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов.

«В Татарстане собрана профессиональная команда, региональный центр компетенций традиционно пять лет подряд является одним из лучших в стране. Здесь реализуются серьезные задачи, причем на предприятиях, которые важны для экономики не только республики, но и всей страны. Самое главное — видна динамика темпов роста производительности после участия в национальном проекте „Производительность труда“. Регион очень активен, но мы видим и неснижающийся интерес в других субъектах», — сказал спикер.

Он добавил, что сегодня посетил несколько ведущих предприятий республики, принявших участие в нацпроекте, и ознакомился с мерами, принятыми на производстве.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.