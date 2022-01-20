Мурашко заявил о разработке новых препаратов от Covid-19 в России

В России ведутся разработка и клинические испытания новых лекарств от коронавируса. Об этом со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко сообщает РИА Новости.

По его словам, все препараты, которые уже были внесены в методические рекомендации ведомства для лечения Covid, применяются и для борьбы с «дельтой», «омикроном».

«Препараты, используемые и на амбулаторном, и на стационарном этапе, уже все оттестированы, по этому поводу уже есть заключение и наших специалистов, лабораторий, и в том числе публикации в международной литературе, которые подтверждают эффективность использования», — заявил министр.