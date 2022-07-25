Мурашко заявил, что за три года уровень смертности онкобольных снизился на 4,5%

Смертность от онкологических заболеваний за три года снизилась в России на 4,5%, на 8,6% снизилась одногодичная летальность онкобольных. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами кабинета, сообщает ТАСС.

«Первое — это снижение показателя смертности населения от новообразований на 4,5% за последние три года — это очень хороший результат для таких тяжелых заболеваний. И еще одна цифра, говорящая о многом, — 8,6% снижение одногодичной летальности у пациентов со злокачественными новообразованиями», — доложил Мурашко.

По словам главы Минздрава, ежегодно в России выявляют 600 тыс. новых случаев онкозаболеваний, а 4 млн больных состоят на диспансерном учете. «На 5,5% увеличилась и пятилетняя выживаемость у пациентов с раковыми заболеваниями. Возросла скорость и качество диагностики», — добавил он.

Отдельно министр остановился на том, что хотя из-за пандемии коронавируса «ряд профилактических мероприятий проходилось чуть приостанавливать», число пациентов, выявленных с первой и второй стадией онкозаболеваний, увеличилось.

По данным Росстата, в России за 2021 год от новообразований умерли 283,2 тыс. человек, что на 11,6% меньше, чем в 2020 году. Из них 279 тыс. — со злокачественными новообразованиями.