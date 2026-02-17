Мурашко: Врачи позитивно оценили перспективу телемедицинских консультаций в МAX

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Врачи и пациенты позитивно оценивают возможность проведения телемедицинских консультаций в национальном мессенджере МAX. Своим видением ситуации министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поделился в ходе рабочей поездки в Киров.

Речь идет в том числе и о дистанционном закрытии больничных, уточнил руководитель федерального Минздрава.

По мнению Мурашко, у пациентов тоже складывается позитивное отношение, потому что не нужно тратить время на поездку, ожидание и предварительную запись.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.