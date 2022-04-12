Мурашко: В России создается новая система обеспечения регионов лекарствами

В России создается специальная система для мониторинга обеспеченности регионов лекарствами. Это позволит быстрее решать проблемы с поставками препаратов, торгами и минимизировать риски дефицита, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы формируем систему отслеживания по каждому региону и систему быстрого реагирования», — сказал глава Минздрава в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Мурашко, существенные изменения коснутся «нормативно-правового поля по обязательствам оптовиков», которых обяжут своевременно обеспечивать и отгружать медикаменты по заявкам аптек.