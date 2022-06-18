Мурашко: В России 98% детских поликлиник снабдили современным оборудованием

Оказание качественной медицинской помощи детям является приоритетом для системы здравоохранения России, уже 98% детских поликлиник получили современное оборудование. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба Кремля.

«И детское здравоохранение — это, конечно же, приоритет в стране по оказанию медицинской помощи. 98% детских поликлиник получили современное оборудование, девять больниц введено в последние годы в эксплуатацию. Сегодня будет введено поликлиническое подразделение в Новосибирске», — сказал министр на церемонии открытия объектов здравоохранения в регионах страны, в котором принял участие Президент России Владимир Путин.

Министр добавил, что на стадии строительства и реконструкции сегодня находятся 24 детских медицинских организации. При этом, по его словам, заметно снизился процент случаев младенческих смертей.

«Они у нас самые низкие за всю историю и лучше даже, чем во многих развитых странах. И мы уделяем большое внимание, по Вашему поручению сейчас реализуется программа реабилитации. Довели всем субъектам Российской Федерации финансирование на этот год», — подчеркнул глава ведомства, обращаясь к Президенту.