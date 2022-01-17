Мурашко утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от Covid-19

Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от Covid-19. Приказ министра Михаила Мурашко размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции Covid-19», — сказано в документе.

К бессрочным противопоказаниям отнесли аллергию и тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки, а также гиперчувствительность к компонентам препарата.

Противопоказания, согласно которым временно невозможно проходить вакцинацию, — это острые инфекционные заболевания (в средней и тяжелой степени тяжести), неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, также острые респираторные вирусные заболевания (в легкой степени) и острые инфекционные заболевания ЖКТ.

Вакцинироваться «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком» запрещено людям со злокачественными образованиями.

Следует воздержаться от вакцинации беременным и матерям, кормящим детей грудным молоком.

Людям старше 60 лет противопоказано прививаться «Гам-ковид-вак-лио», «Спутником М», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».