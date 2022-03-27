Мурашко: Спрос на некоторые лекарства в России вырос в десять раз

Спрос на некоторые лекарства в России вырос в десять раз. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сказал в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Самым удивительным, отметил министр, является то, что на данные препараты существует срок годности, у некоторых он очень короткий — до 2 лет.

«И люди, покупая эти препараты, четко шли в том числе на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени, — констатировал Мурашко. — Мы это знаем».

По его словам, запаса лекарств, предназначенных для льготников, хватит на пять с половиной месяцев.

По поводу медицинских изделий, в том числе из титана, Мурашко ответил, что в стране есть достаточное количество собственных производств — вопрос лишь в расширении ассортиментной политики.

Ранее глава Минздрава уже не раз призывал граждан не закупать препараты «на месяцы вперед», подчеркивая, что в России сформированы значительные запасы, зарубежные производители продолжают работать с РФ и никаких заявлений об ограничении поставок из-за рубежа не было.