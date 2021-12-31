Мурашко: Российское здравоохранение мобилизовано и готово к любым вызовам

В 2021 году российским медикам приходилось справляться с пиковыми нагрузками, по сей день они сплоченно и самоотверженно продолжают борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Сейчас вся система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности. Об этом, поздравляя работников сферы с Новым годом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«2021 год был крайне напряженный. Система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности ежесекундно. Минувшей осенью мы прошли через пиковые нагрузки и не допустили взрывного подъема заболеваемости и кризиса системы здравоохранения. Каждый житель нашей страны ощутил самоотверженную работу медиков и заботу о своем здоровье», — подчеркнул министр в обращении.

Он заметил, что тяжелый уходящий год вновь продемонстрировал, что медицинский работник — это главная работа на свете. «У тех, кто избрал медицинскую специальность, нелегкая миссия, но очень благородная», — сказал Мурашко.

В заключение он поздравил всех медработников с наступающим Новым годом.