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Здоровье
19 марта 2022  19:00

Мурашко: Резкого повышения цен на жизненно необходимые лекарства в России не наблюдается

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране не наблюдается резкого повышения цен на жизненно необходимые лекарства. Об этом глава ведомства сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, – объяснил Мурашко, – поэтому никаких скачков, проблем не возникает».

Он добавил, что компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. По словам Мурашко, граждане сейчас стараются закупиться лекарствами на полгода вперед, но этого делать не нужно, поскольку медикаменты выпускаются и поставляются.

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