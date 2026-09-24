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Фоторепортаж
В рамках форума COMTRANS прошла конференция и заседание Комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок
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Фоторепортаж
В Казани открылся V Казанский международный юридический форум
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Право или хаос? Что нужно и что не нужно менять в законах, обсуждали в КазаниУчастники юридического форума в Казани рассмотрели регулирование ESG, развитие ИИ и ответственность бизнеса
«Как мы можем отвечать за то, что потребитель выкинул шину в овраг?» – глава «Татнефти» Маганов на юридическом форуме в Казани говорил о перекосах в ответственности производителя и конкуренции с продавцами на маркетплейсах, а председатель ВЭБ.РФ Шувалов задавался вопросом, нужен ли России закон об ESG.
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«Татнефть» открыла мастерскую, где хотят создать татарский курайИнструменты из мастерской передадут детским коллективам, ансамблю «Кадим Алмет» и колледжу
Новая мастерская по изготовлению тюркских музыкальных инструментов открылась в общественном центре «Алмет» в Альметьевске. Одним из ее направлений станет создание татарского курая, сообщила газета «Нефтяные вести». Первые думбра, курай и даф в мастерской уже изготовлены.
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Деньги украл не он, а пирамида: в РТ бизнесмена судят за мошенничество на 15 млнБизнесмен уверяет, что деньги вернул и пострадавший к нему претензий больше не имеет
В Приволжском районном суде Казани стартовал процесс по делу о мошенничестве с инвестициями. Следствие считает, что мужчина выманил у знакомого более 15 млн и присвоил их. Защита уверяет, что пострадавший сам вложился в финансовую пирамиду и поэтому потерял деньги.
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От школьной скамьи к профессии: в Казани открыли два СИБУР-классаВыпускники смогут претендовать на целевое обучение в вузах и дальнейшее трудоустройство в отрасли
В Казани открыли два новых СИБУР-класса – в гимназии №107 «Открытие» и Инженерном лицее КНИТУ-КАИ. В них будут учиться 60 старшеклассников. За два года ученики изучат профильные дисциплины, познакомятся с современными технологиями и смогут претендовать на целевое обучение по выбранному направлению.
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«Мы никогда не подводим»: Леонов - о подготовке Казани к матчу Россия – ИранРеализовано 26000 билетов: Казань готовится распахнуть двери миру на матче Россия – Иран
Сегодня на «Ак Барс Арене» прошел пресс-тур с участием министра спорта республики Владимира Леонова. Мероприятие было посвящено грядущему футбольному матчу России и Ирана. Сколько зрителей ожидают организаторы, кто выступит перед матчем и где будут жить команды – расскажем в материале «ТИ-Спорта».
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Эксперт: бюджет России сохраняет социальную направленность, несмотря на дефицитПроект федерального бюджета на 2027–2029 годы рассмотрит сегодня Правительство России
Пакет законопроектов о федеральном бюджете на 2027–2029 годы Минфин внес в Правительство России. Основные расходы будут направлены на выполнение социальных обязательств, оборону и безопасность, поддержку участников СВО и их семей, технологическое развитие и инфраструктуру.
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«Мин сине яратам»: как семья раввина Ицхака Горелика свила гнездо в КазаниКартина главного раввина «В Казани мы свили свое гнездо» стала своеобразным признанием в любви городу, который за 30 лет стал для семьи Горелик домом
О том, почему в семейной истории Гореликов нашлось место татарскому языку, что для них означает образ «гнезда» и какие чувства связывают их с Казанью, Ицхак Горелик рассказал в интервью «Татар-информу».
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Подготовка к холодам: как Татарстан подошел к отопительному сезону
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«Деньги брали, строить не собирались»: в Казани стартовало дело лжезастройщиков
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«Это судьбы не только пациента, но и его близких»: врачи о важности соцпакетаЛечение рака может стоить миллионы рублей, что в разы больше выплаты в 1405 рублей
Льготники в Татарстане все чаще выбирают соцпакет вместо денежной компенсации. Нужные им препараты от диабета, рака и болезней сердца могут стоить очень и очень дорого. Но понимают это еще не все. О том, чем рискуют отказники и как они обедняют общий фонд обеспечения препаратами, говорили сегодня медики на пресс-конференции в «Татар-информе».
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12 Этаж
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Пресс-конференция об итогах обеспечения безопасности на воде в период купального сезона и мерах безопасности на воде в осенний период24 сентября 2026