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19:56 Актриса Марина Влади скончалась на 89-м году жизни
19:49 В Казани у мужчины угнали авто, пока он заносил в дом инструменты
В фестивале «Путь БЕЗопасности» приняли участие 60 тыс. школьников
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19:29 «Татары поставляли всей России чай и обувь»: в Казани пройдет чайный фестиваль
Шувалов назвал национальные цели развития основой российской ESG-повестки
19:13 Денисенко — о победе над «Сибирью»: «Удача любит работящих»
Совкомбанк присоединился к меморандуму АКАР о поддержке семейных ценностей
19:04 ВС РФ поразили склад БПЛА, логистический центр и сухогруз в Одесской области
Около 18 млрд рублей с господдержкой привлек МСП в сфере туризма с начала года
18:54 Гатиятулин после победы над «Сибирью»: «Игра добавила много вопросов»
18:50 Трое человек погибли в ЛНР из-за атаки вражеских дронов
18:38 Татарстанцы могут подтвердить право на льготный проезд с помощью МАКСа
18:26 Из-за аварии в Кировском и Вахитовском районах Казани частично отключили воду
18:15 Дубль Денисенко и буллит Семенова принесли «Ак Барсу» победу над «Сибирью»
18:15 Татарстанская авиакомпания возобновит прямые рейсы из Казани в Магас
18:05 «Нижнекамскнефтехим» увеличил переработку нафты, продажи пластиков и олефинов
18:00 «Казаньоргсинтез» в I полугодии нарастил продажи полиэтилена на 4%
17:44 В Татарстане создадут единую систему транспортного обслуживания
17:41 79 детей погибли в ЛНР с 2014 года из-за преступлений киевского режима
17:15 Минфин РФ анонсировал изменение программы «Семейной ипотеки» с 1 октября
17:08 Леонов анонсировал сюрприз для болельщиков на матче Россия - Иран
17:05 На фестивале «Новые медиа» обсудили роль личного бренда журналиста
16:46 Динамовцы Татарстана привезли два золота с чемпионата мира по хапкидо
16:40 Минтруд РФ: Страховые пенсии в 2027 году вырастут примерно на 2,6 тыс. рублей
16:28 Экс-главврача наркодиспансера Челнов будут судить за мошенничество на 14 млн
16:15 Силуанов анонсировал увеличение МРОТ до 28,9 тыс. рублей
16:02 «Килла» из «Бумера» оштрафован за драку с профессором культурологии
15:59 Представитель Дмитриева опроверг сообщения о трехсторонних переговорах в США
15:51 «Ведет себя как папуас»: Милонов осудил Тимати за покупку Bugatti
15:41 Карл III в браке с принцессой Дианой был влюблен в камердинера* – Чарльз Спенсер
15:26 Леонов: «Хочу, чтобы сборная России победила в Казани»
15:10 В Татарстане выросло количество происшествий с сапбордами
15:08 Арестовали владельца сгоревшего ТЦ в Башкортостане, где погибли четыре человека
15:08 Военный суд отправил жителя Казани в колонию за фейки о Вооруженных Силах РФ
14:43 В этом году в Татарстане 13 человек погибли в происшествиях с маломерными судами
14:38 Тимур Билялов проведет третий матч подряд в старте
14:34 В Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода
14:11 За купальный сезон этого года на воде в Татарстане погибли 42 человека
14:03 «КАМАЗ» полностью заменит модельный ряд пассажирского транспорта на поколение А5
13:59 Ветеран СВО Владимир Павленков провел Урок мужества для студентов колледжа КАИ
13:57 Наиль Умяров приглашает болельщиков на матч Россия — Иран в Казани
13:37 Минниханов: товарооборот Татарстана и Египта в прошлом году достиг $230 млн
13:26 Залипание в телефоне раздражает треть казанцев во время свиданий
13:16 Допсредства бюджета РТ направят на обновление коммунальной техники и соцзадачи
13:09 В ряде домов Ново-Савиновского района отключили холодную воду из-за аварии
13:06 Крашенинников: закон об адвокатской монополии в текущем виде принят не будет
13:05 Самые надежные заемщики Казани живут в Ново-Савиновском районе
12:59 Крашенинников в Казани: 10-я статья закона об ИИ требует доработки
12:55 Ильсур Метшин анонсировал создание благотворительного фонда КМЮФ
12:52 Рустам Минниханов: Казанский юридический форум стал эффективной площадкой
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18:16 В Казани выбрали лучших знатоков ПДД среди студентов республики
17:46 Волонтеры из Актаныша доставили в зону СВО 39-ю партию гуманитарной помощи
15:42 Форум «Россия – мои горизонты» собрал в Казани более 400 участников
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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14:37 «КАМАЗ» начнет производство и поставку электробусов особо большого класса
14:30 В Актанышском районе школьники и ветераны создали «Аллею славы»
13:04 Пункт «Добрые сердца» в Нижнекамске за 4 года отправил более 100 тонн гумпомощи
12:58 «КАМАЗ» за год вложил в автобусное производство около 4 млрд рублей
12:17 В селе Державино Лаишевского района завершили расчистку нижнего пруда
10:51 Более 120 участников СВО и членов их семей получили помощь для бизнеса в РТ
09:29 Бывший глава «Волго-Вятскуправтодора» может стать аудитором Счетной палаты РТ
08:57 В Татарстане 25 сентября пройдет прямая линия ко Дню пожилых людей
08:25 Сборная РТ принимает участие в детском турнире ПФО по адаптивному хоккею
04:15 В честь 60-летия города в Нижнекамске запустили необычный трамвай
02:50 В Верхнем Услоне в поддержку бойцов прошла ярмарка профсоюзов
18:08 Доходы бюджета РТ хотят увеличить на 32 млрд рублей, расходы – на 21 млрд рублей
17:30 В Татарстане с начала года временно трудоустроили почти 12 тысяч подростков
15:05 «Татмедиа» продлило прием заявок на конкурс по популяризации языков Татарстана
13:09 Татарстан представил российскую халяль-индустрию на саммите в Куала-Лумпуре
13:05 В Челнах до конца года обновят 11 трамваев
12:31 Доходы бюджета Челнов составят 26,7 млрд, расходы – 27 млрд рублей
11:58 На КАМАЗе впервые пройдет осенний межрегиональный трудовой проект студотрядов
11:34 В Татарстане пройдет Всероссийский день бесплатной юридической помощи
10:28 «По тропе Эконаследия»: Проект из Татарстана участвует в экоконкурсе
02:36 В рамках «Кросса нации» в Казани пройдет «Конструктивный диалог»
18:10 В Казани пройдет ярмарка сельхозпродукции и изделий технического творчества
16:38 В Татарстане введут в эксплуатацию более 200 км региональных и местных дорог
16:08 «Объедем все 45 муниципалитетов»: Шарафиев о работе Ассоциации СВО в РТ
16:05 В Татарстане на интеллектуальные транспортные системы потратили 125 млн рублей
15:11 В Нижнекамске обновили Доску почета к 60-летию города
15:00 Татарстан за год планирует закупить 121 автобус
14:33 В Госсовете РТ обсудили широкое использование цифрового рубля в Татарстане
14:15 Госсовет Татарстана объявил о созыве двух заседаний в конце сентября
14:06 В Набережных Челнах проживают 26 долгожителей старше 100 лет
13:43 В Казани подвели итоги «Татар.Бу Хакатона» имени профессора Бухараева
12:52 В Татарстане 13 ДШИ получат новые музыкальные инструменты
12:13 Молодогвардейцы РТ провели урок мужества для первокурсников колледжа КНИТУ-КАИ
12:12 В ДШИ Татарстана на одного педагога приходится 14 учеников
11:56 Школьники Татарстана изучат ИИ и 3D-технологии в новом сезоне «Урока цифры»
11:52 В Татарстане 25 сентября пройдет День приема родителей дошкольников
11:37 В РТ запущен проект для жен ветеранов СВО – женское комьюнити «Время для себя»
11:37 В Нижнекамске пройдет акция «Трамвай родного города»
11:00 Музей боевой славы «Память» в Бугульме пополнился новым экспонатом
10:48 Челнинцев приглашают на городской субботник 17 октября
10:33 Айдар Метшин: Нижнекамск – город моего детства и юности
10:17 Труженица тыла Роза Камалова из Татарстана отмечает 95-летие
10:00 Татарстанским садоводам упростят процедуру регистрации общего имущества СНТ
09:55 Школьников РТ приглашают к участию в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
09:32 Труженице тыла Надежде Архиповой из Казани исполнилось 95 лет
09:03 Открылся прием заявок на конкурс «Юный Управдом»
07:49 Нижнекамск направил в зону СВО 25 тонн гуманитарного груза
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