Мурашко призвал минимизировать употребление вейпов в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал минимизировать употребление вейпов в стране, а также перестать вовлекать население в эту привычку, сообщает РИА Новости.

«Министерство здравоохранения получило награду ВОЗ за самую активную работу по снижению потребления табака. Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована и фактически уйти от вовлечения детского, особенно, населения, но и в целом населения страны. Поэтому мы категорически стоим на позиции по сокращению употребления этого», — сказал Мурашко на правительственном часе в Совете Федерации.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец высказывалась о полном запрете продажи безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним.