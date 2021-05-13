Минздрав РФ: Пострадавшие в казанской школе дети пройдут реабилитацию в санаториях

Пострадавшие в казанской гимназии №175 ученики пройдут реабилитацию в санаториях России. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Совместно с Министерством просвещения мы планируем направить детей при согласии родителей для организации отдыха и оздоровления в учреждения федерального уровня. Всё, что необходимо, в полном объеме будет сделано», — заявил Мурашко.

Глава Минздрава РФ поблагодарил казанских коллег за оперативную работу по оказанию помощи пострадавшим. По его словам, первые машины скорой помощи прибыли на место трагедии в течение семи минут.

Сразу были госпитализированы 18 детей и трое взрослых. Позже еще двое детей были отпущены на домашнее лечение.

По словам докладчика, в общей сложности было привлечено 26 медицинских работников — это и анестезиологи, и реаниматологи, и хирурги, и нейрохирурги.

Находящихся в наиболее тяжелом состоянии пятерых детей и троих взрослых, а также мать одной пострадавшей девочки эвакуировали бортом МЧС в шесть клиник города Москвы. Остальные раненые получают лечение в Казани.