Мурашко поручил медслужбам обеспечить мероприятия к 80-летию Победы

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел заседание рабочей группы, посвященное медицинскому обеспечению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Информация появилась на сайте ведомства.

Глава Минздрава России акцентировал внимание на необходимости организации и усилении медицинского обеспечения мероприятий в регионах, особенно в городах-героях и городах воинской славы, принимающих большой поток туристов.

Для координации медицинского обеспечения в период проведения торжественных мероприятий будет работает круглосуточный оперативный Штаб, в который будет поступать информация о всех случаях обращения за медицинской помощью.

Замминистра Татьяна Семенова также сообщила о проведении 676 мероприятий в учебных заведениях Минздрава, посвященных 80-летию Победы.

Участники совещания также затронули вопросы диспансеризации и обеспечения медицинской помощью участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин отметил, что это одна из ключевых задач.

В 2024 году более 143 тысяч ветеранов и людей, приравненных к ним, получили медицинскую помощь. Медицинская помощь пациентам с учетом их возраста и сопутствующих заболеваний оказывается в многопрофильных стационарах, включая госпитали для ветеранов. Стоит указать, что данные медицинские организации участвуют в реализации нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».