Мурашко пообещал освободить врачей от немедицинских обязанностей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Реализация проекта по увеличению производительности труда позволит освободить медиков от исполнения функций, не связанных с их профессиональной деятельностью. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Адыгею, передает РИА Новости.

«Сейчас один из серьезных проектов — это в том числе увеличение производительности труда. Оно касается многих разделов, но один из блоков — убрать от медработника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты», — заметил глава Минздрава.

«Поэтому для того, чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, — но в том числе [происходит] и оптимизация определенных процессов, перевод непрофильной активности медработника другому персоналу», — уточнил он.

В частности, по словам Мурашко, в медучреждениях Адыгее минимизации потерь времени медиков помогает внедрение информационных систем и системы «Проектный офис». К тому же, добавил он, на данный момент отмечается большой приток молодых специалистов (сотрудников как поликлиник, так и стационаров), а также узких специалистов.

Национальные проекты, в том числе нацпроект «Производительность труда», реализуются в стране начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.