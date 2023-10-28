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Мурашко пообещал освободить врачей от немедицинских обязанностей
Реализация проекта по увеличению производительности труда позволит освободить медиков от исполнения функций, не связанных с их профессиональной деятельностью. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Адыгею, передает РИА Новости.
«Сейчас один из серьезных проектов — это в том числе увеличение производительности труда. Оно касается многих разделов, но один из блоков — убрать от медработника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты», — заметил глава Минздрава.
«Поэтому для того, чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, — но в том числе [происходит] и оптимизация определенных процессов, перевод непрофильной активности медработника другому персоналу», — уточнил он.
В частности, по словам Мурашко, в медучреждениях Адыгее минимизации потерь времени медиков помогает внедрение информационных систем и системы «Проектный офис». К тому же, добавил он, на данный момент отмечается большой приток молодых специалистов (сотрудников как поликлиник, так и стационаров), а также узких специалистов.
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