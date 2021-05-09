Мурашко ожидает достижения в сентябре коллективного иммунитета к Covid-19 в России

Коллективный иммунитет к коронавирусу Covid-19 в России будет достигнут в сентябре. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Всё идет планово», — приводит ТАСС ответ главы Минздрава на вопрос одного из корреспондентов о том, как идет вакцинация россиян от коронавируса.

Утвердительно ответил Мурашко и на вопрос о том, будет ли обеспечен коллективный иммунитет к Covid-19 в сентябре. Для этого необходимо, чтобы иммунная защита от вируса присутствовала у 60% взрослых жителей страны.

Согласно официальным данным, на 6 мая первым компонентом различных вакцин от коронавируса в России привиты 13,4 млн человек, вторым — 9,4 млн.

Сейчас жителей РФ вакцинируют преимущественно препаратом «Спутник V». В начале апреля граждан начали прививать «ЭпиВакКороной». К кампании по вакцинации должны подключить и «КовиВак». Кроме того, зарегистрирована и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Президент России Владимир Путин 6 мая призвал как можно скорее открыть пункты вакцинации от Covid-19 в дачных поселках и садоводческих товариществах.