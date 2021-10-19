Мурашко назвал регионы, где наблюдается напряженная ситуация с Covid-19

Особенно напряженная ситуация с заболеваемостью Covid-19 на данный момент зафиксирована в республиках Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве страны, передает ТАСС.

«Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Мы видим напряженную ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан», — перечислил эти регионы министр.

По словам главы Минздрава, возглавляемое им ведомство направило в субъекты Федерации с напряженной ситуацией по коронавирусу дополнительные медицинские бригады.

В целом по стране около 255 тыс. пациентов с Covid-19 сейчас находятся в стационарах. Аппараты искусственной вентиляции легких необходимы примерно 6,7 тыс. из них. Для пациентов с коронавирусом при этом предназначены 274 тыс. больничных коек. Из них 232 тыс. перепрофилированы из общей лечебной сети, уточнил Мурашко.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.