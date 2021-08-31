Мурашко: На протяжении шести месяцев после ковида резко возрастает риск смерти

После перенесенного коронавируса высокий риск смерти сохраняется на протяжении шести последующих месяцев, заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», — сказал министр.

Мурашко отметил, что также возможно появление различных осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой систем.

По его словам, пациентам, перенесшим ковид, очень важно пройти углубленную диспансеризацию.

Страховые компании и медицинские организации уже составили список таких людей и начали приглашать их.

Расширенная диспансеризация для выявления осложнений после коронавируса и дальнейшего лечения началась в регионах России с 1 июля.

Министр здравоохранения рассказал, что в разных регионах она будет проходить в зависимости от эпидемиологической ситуации.