Мурашко: На дополнительные выплаты медикам направят 6 млрд рублей

На выплаты медицинским организациям, которые принимают на работу молодых специалистов, выделят 6 млрд рублей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, соответствующие проекты документов о назначении выплат власти страны примут в конце декабря – начале января, передает ТАСС.

«Сегодня председателем правительства было поддержано выделение дополнительных средств – 6 млрд рублей – для медицинских организаций, которые принимают молодых специалистов и увеличивают штатную численность этих организаций», – отметил он, добавив, что выплаты начнутся с января 2023 года.

Президент Владимир Путин накануне сообщил, что с января 2023 года медики, относящиеся к первичному звену здравоохранения, получат дополнительные выплаты, размер которых размер будет варьироваться от 4,5 до 18,5 тыс. рублей.