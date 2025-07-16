Мурашко: Доля отказавшихся от абортов женщин в 2024 году увеличилась на 25%

В 2024 году в России на 25% выросло число женщин, отказавшихся от аборта и вставших на учет в женских консультациях. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, это помогло сохранить почти 42 тыс. детских жизней.

«В 2024 году доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности и вставших на учет женских консультаций, выросла на 25%. Удалось дополнительно сохранить почти 42 тыс. детских жизней», – цитирует его слова ТАСС.

Министр отметил, что в настоящее время в России лекарства для прерывания беременности купить стало невозможно. В то же время была создана система поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора и трудной жизненной ситуации. В рамках этой инициативы обучили более 16 тыс. медиков — они проводят психологическое консультирование и помогают женщинам принять решение.