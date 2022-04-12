Мурашко: До 80% жизненно важных лекарств производят в России

До 80% препаратов, входящих в перечень жизненно важных, с различной степенью локализации производят в России. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«В целом мы основное, на чем концентрируем свое внимание, — это список жизненно важных лекарственных препаратов <...> И до 80% по лекарственным препаратам в той или иной степени есть процедура локализации», — сказал министр.

Он отметил, что для некоторых препаратов нужны зарубежные поставки субстанций, поэтому в России принята процедура быстрой адаптации субстанций, уже имеющихся в реестре, для последующей регистрации.

Мурашко добавил, что держатели регистрационных удостоверений продолжают поставки лекарств, при этом иногда появляются трудности с логистикой. Для того, чтобы не возникало таких проблем, перед отечественной фармотраслью ставится задача по большей локализации по разработке лекарств.

На совещании в понедельник Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал запуск программы поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, дистрибьюторов таких товаров и аптечных сетей. У них появится возможность получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Также на российской территории приостановили работу ряд зарубежных компаний.